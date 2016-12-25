“سلمان العودة” يمازح مشجع اتحاداوي: “في الاتحاد قوة”

معاذ محمود (صدى):

دخل الشيخ سلمان العودة، في مزاح مع أحد مشجعي فريق الاتحاد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

وكتب “العودة” عبر صفحته قائلا “التعاون أن تغسل إحدى يديك بالأخرى٬ وتغسل وجهك بيديك الاثنتين” ليعلق أحد متابعيه على التغريدة باستفسار “والاتحاد يا شيخ؟”، قبل أن يرد “العودة” قائلا “في الاتحاد قوة”، ويرفق مع الرد قلبين أصفر وأسود على غرار ألوان فريق الاتحاد.