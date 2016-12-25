شركة السلام للطائرات تعلن عن وظائف شاغرة للرجال في الطائف والظهران

عبدالعزيز القثامي (صدى):

أعلنت شركة السلام للطائرات، عن توافر وظائف شاغرة للرجال، للعمل بفرع الشركة في الطائف والظهران، بمسمي “مراقب جداول وخطط، وفني إلكترونيات الطيران، وأخصائي توريد، وفني كهربائي، وفني ميكانيكي”.

وأوضحت الشركة أن التقديم للوظائف، مستمر حتى 25 يونيو 2017م، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

للتقديم ومعرفة شورط الوظائف اضغط على الرابط التالي:

http://careers.alsalam.aero/ar/jobs.php