  • نشر : 2016/12/25 - 3:40 م
  • 1٬484 مشاهدة
  • 1 تعليق
  • الوظائف

شركة السلام للطائرات تعلن عن وظائف شاغرة للرجال في الطائف والظهران

شركة السلام للطائرات تعلن عن وظائف شاغرة للرجال في الطائف والظهران
عبدالعزيز القثامي (صدى):

أعلنت شركة السلام للطائرات، عن توافر وظائف شاغرة للرجال، للعمل بفرع الشركة في الطائف والظهران، بمسمي “مراقب جداول وخطط، وفني إلكترونيات الطيران، وأخصائي توريد، وفني كهربائي، وفني ميكانيكي”.

وأوضحت الشركة أن التقديم للوظائف، مستمر حتى 25 يونيو 2017م، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

للتقديم ومعرفة شورط الوظائف اضغط على الرابط التالي:
http://careers.alsalam.aero/ar/jobs.php





  1. عاطل ميت [ عدد التعليقات: 319 ] 25/12/2016 في
    رد
    1

    خريجي التقنية دفعوا ثمن التهميش
    لهم حسبنا الله عليكم ونعم الوكيل


اترك تعليق