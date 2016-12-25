المملكة والأردن يتبادلان سجناء لإكمال مدة محكوميتهم كل في بلده

طلال الغامدي (صدى):

تبادلت السلطات الأمنية بالمملكة مع نظيرتها الأردنية، 8 سجناء “3 أردنيين”، و”5سعوديين” محكوما عيهم من قبل السلطات القضائية في البلدين، خلال الأيام الأخيرة، وذلك لإكمال مدد محكوميتهم كل في بلده، وعودة تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين والتي تم اعتمادها عام 2013م.

وأوضحت مديرية الأمن العام الأردنية، أن مكتب الشرطة الدولية “الانتربول” في عمان قام خلال هذا الشهر بنقل ثلاث أردنيين صدرت بحقهم أحكام قضائية سالبة للحرية في المملكة، لإكمال محكومياتهم في المملكة الأردنية، وفي المقابل تم نقل نزيلين يحملان الجنسية السعودية من مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن إلى المملكة لإكمال مدة محكوميتهم هناك.

وأشار البيان إلى أن نقل النزلاء لإكمال مدد محكوميتهم كل في بلده يأتي تنفيذا لاتفاقية نقل المحكومين والموقعة بين البلدين عام 2013 والساعية للتخفيف على ذوي النزلاء من مشقة وتكاليف السفر إلى الدول التي يقضي بها أبناؤهم أحكاماً بالسجن وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك ووفق أحكام القانون.

وأضاف البيان أن “لجنة خاصة عملت على دراسة عدد من ملفات الأردنيين المحكومين في السعودية وتم التنسيق مع السلطات المختصة هناك والتباحث معهم، وأثمرت تلك الجهود عن إتمام نقل المحكومين كل إلى بلده من خلال إرسال بعثة أمنية من البلدين لإتمام عملية النقل”.

وكانت اتفاقية تبادل السجناء بين المملكة والأردن وقعت بين الجانبين في تاريخ 4/5/1433هـ الموافق 27/3/2012م، واستكملت إجراءاتها القانونية والدستورية اللازمة لدى الجانبين في البلدين، وأصبحت الاتفاقية نافذة في تاريخ 16/7/2013م.