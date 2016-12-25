بلدية الغزة الفرعية تزيل 60 حاجزا حديديا وصبات عشوائية

نايف السالم (صدى):

نفذت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة، حملة على كافة شوارع وأحياء المنطقة، بهدف إزالة الإشغال غير المرخصة من الشوارع والطرق العامة بالأحياء السكنية والأسواق، وتمكنت من إزالة 60 حاجزا حديديا وسلاسل وصبات عشوائية، يتم بها حجز مواقف للسيارات أمام الفنادق والعمائر السكنية، وإشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية.

وقال المهندس “حسن بن سعيد خنكار”، رئيس البلدية، أن الحملات المستمرة تأتي في إطار خطة الأمانة بتكثيف وجود مفتشيها بالطرق والميادين الرئيسية ولتحقيق الرقابة الفعَالة والحد من هذه الظواهر غير الحضارية التي تشكل خدشا للمنظر العام، مبيناً بأن هناك تنسيق فعال مع إدارة النظافة وعدة إدارات أخرى لتنفيذ هذه الحملات التي تهدف لتعزيز الشكل الجمالي والحضاري للعاصمة المقدسة ولضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق من خلال إزالة أعمدة الحديد والسلاسل والعشوائيات الأخرى.