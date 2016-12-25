دياز يطالب إدارة الهلال بالتعاقد مع صانع ألعاب

محمود أحمد (صدى):

كشف رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال عن رغبته في التعاقد مع صانع العاب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المقرر ان يعقد دياز جلسة مع إدارة الزعيم بعد لقاء الديربي مع النصر يوم الاثنين المقبل ببطولة الكاس لتحديد احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ودخل الثنائي عبدالعزيز الدوسري البرازيلي تياجو الفيس ضمن اهتمامات الفريق للتعاقد مع احدهما في الفترة المقبلة.