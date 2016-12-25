النقد تطرح غدا الإصدار السادس للعملة المحلية بفئتيها الورقية والمعدنية

طلال الغامدي (صدى):

تطرح مؤسسة النقد، صباح غدا، الإصدار السادس الجديد للعملة المحلية بفئتيه الورقية والمعدنية، والتى تتلقاها أجهزة الصرف الآلي خلال الساعات المقبلة، بالتزامن طرح العملات الجديدة مع موعد صرف راتب “برج الجدي” لموظفي الدولة، الخامس من برج الجدي.

يتميّز راتب “الجدي” بميزتين الأولى احتلاله الرقم الأخير من الرواتب المعتمدة في الميزانية الحالية 2016، والميزة الأهم هي أنه أول راتب يتزامن مع بدء تداول الإصدار السادس الجديد للعملة المحلية بفئتيها الورقية والمعدنية.

وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت طرح الإصدار السادس من العملات في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك “سلمان بن عبدالعزيز” في تاريخ ٢٧ ربيع الأول الجاري، مؤكدة على تمزييها بأقوي العلامات الأمنية، وتضمنها علامة تمكن المكفوفين من معرفة نوعها، إضافة إلى مزايا آخرى.

واستعرضت مؤسسة النقد الفئات الجديدة، التي خلت الفئات الورقية منها من فئة ريال واحد، فيما أضيفت فئة ريالين للعملة المعدنية، إضافة إلى فئة “ريال معدني”، وفئات 50 – 25 – 10 – 5 – 1 هللة.