  • نشر : 2016/12/25 - 2:54 م
  • 2٬609 مشاهدة
  • 14 تعليق
  • منوعات

بالفيديو..بلقيس تكشف عن التقاليد الخاصة في زفاف فتيات العائلة

بالفيديو..بلقيس تكشف عن التقاليد الخاصة في زفاف فتيات العائلة
فيصل إبراهيم (صدى):

تحدثت المطربة اليمنية بلقيس فتحي عن تقليد عائلي تتبعه أسرتها مع إقتراب موعد زفاف إحدى بناتها.

وشاركت بلقيس صورة وقطع فيديو لمنزل أسرتها في أبوظبي بالامارات، ظهر فيه مزدانا بالاضواء.

وقدمت بلقيس الشكر لوالديها وتمنت أن يحفظهما لها الله ، فيما تسابق متابعي المطربة عبر الانستجرام في تهنئتها.

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14 تعليق


  1. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9108 ] 25/12/2016 في
    رد
    1

    كانوا يسوون ذا الحركه عندنا بس بطلوها صارت قديمه ☺️

  2. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9865 ] 25/12/2016 في
    رد
    2

    اعزمي مريم حسين على العرس

  3. امل الطيار [ عدد التعليقات: 5558 ] 25/12/2016 في
    رد
    3

    نوال 😂😂
    ماراح تعزم مريم حسين
    هذي بعد عند عقلها طاحت ع كنز ويوم مريم حسين قب عليها الشعب هذي كانت عازمتها لحفله بلندن كانت نفس فترة زواج مريم وهي تنكر تقول ماعزمت احد ذلت لايقلب عليها الشعب السعودي
    خبرك مشافيح ماشافن نعمه منهبلات ع السعودي

  4. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9865 ] 25/12/2016 في
    رد
    4

    احسن خليهم يقلبون عليها وحنا نضحك😂

  5. الى بنت الطيار [ عدد التعليقات: 4 ] 25/12/2016 في
    رد
    5

    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂

  6. الى [ عدد التعليقات: 4 ] 25/12/2016 في
    رد
    6

    أمك يوم شافت الشايب السعودي وافقت تاخذه مشفوحه وانتي أكيد مثلهاً

  7. الى [ عدد التعليقات: 4 ] 25/12/2016 في
    رد
    7

    حرر الرد

  8. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 25/12/2016 في
    رد
    8

    طيب

  9. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2761 ] 25/12/2016 في
    رد
    9

    حلوو

  10. نهاره ابيض بصلى على النبي [ عدد التعليقات: 12 ] 26/12/2016 في
    رد
    10

    كذب و بهتان
    تقليدكم باليمن تخزين و طرب ولا عندكم كهرب اساسآ
    هذا

  11. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6385 ] 26/12/2016 في
    رد
    11

    قسم مارزتهم الافلوس السعوديين

  12. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 360 ] 26/12/2016 في
    رد
    12

    استري نفسك وبلاش ايهاط وتقليد وما تقليد عارفين تقاليد اليمن اللهم لك الحمد .استري نفسك ليصير لك مثل الي قبلك ماخلت شي ما ورته العالم .واخرتها خذتها في وجها تري الستر زين عن الحسد والحقد والعين .ام التكبر والهياط مايجي منها غير المشاكل وهدم الحياه الوحده منكن كنها مو شايفه خير ولا كن تزوج الا هي .

  13. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11204 ] 26/12/2016 في
    رد
    13

    أذا في تخزينه يابلقيس
    أبحضر🌿🌿🌿🌿🌿🌿
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  14. علي السلامي [ عدد التعليقات: 18 ] 26/12/2016 في
    رد
    14

    هههه تقليد العائله الوالد هرب من الحديده الى عدن من الجوع والان اهلك والعائله يا ام تقاليد اهل الحديده يموتوا من الحر وانقطاع الكهرباء والجوع والحوثي المجوسي وانتي تتفشخري – وعلى فكره الحديده المحافظه اليمنيه الوحيده التي لا تقاوم الحوثي والمخلوع العائله هههههه هناك منبطحه – تحمدي الله والعني ابليس ترى فلوسك والله محد يحسدك عليها لانها حرام يا ام التقاليد -استغفر الله العظيم بس


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