بالفيديو..بلقيس تكشف عن التقاليد الخاصة في زفاف فتيات العائلة

فيصل إبراهيم (صدى):
تحدثت المطربة اليمنية بلقيس فتحي عن تقليد عائلي تتبعه أسرتها مع إقتراب موعد زفاف إحدى بناتها.
وشاركت بلقيس صورة وقطع فيديو لمنزل أسرتها في أبوظبي بالامارات، ظهر فيه مزدانا بالاضواء.
وقدمت بلقيس الشكر لوالديها وتمنت أن يحفظهما لها الله ، فيما تسابق متابعي المطربة عبر الانستجرام في تهنئتها.
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14 تعليق
كانوا يسوون ذا الحركه عندنا بس بطلوها صارت قديمه ☺️
اعزمي مريم حسين على العرس
نوال 😂😂
ماراح تعزم مريم حسين
هذي بعد عند عقلها طاحت ع كنز ويوم مريم حسين قب عليها الشعب هذي كانت عازمتها لحفله بلندن كانت نفس فترة زواج مريم وهي تنكر تقول ماعزمت احد ذلت لايقلب عليها الشعب السعودي
خبرك مشافيح ماشافن نعمه منهبلات ع السعودي
احسن خليهم يقلبون عليها وحنا نضحك😂
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 😂😂😂
أمك يوم شافت الشايب السعودي وافقت تاخذه مشفوحه وانتي أكيد مثلهاً
حرر الرد
طيب
حلوو
كذب و بهتان
تقليدكم باليمن تخزين و طرب ولا عندكم كهرب اساسآ
هذا
قسم مارزتهم الافلوس السعوديين
استري نفسك وبلاش ايهاط وتقليد وما تقليد عارفين تقاليد اليمن اللهم لك الحمد .استري نفسك ليصير لك مثل الي قبلك ماخلت شي ما ورته العالم .واخرتها خذتها في وجها تري الستر زين عن الحسد والحقد والعين .ام التكبر والهياط مايجي منها غير المشاكل وهدم الحياه الوحده منكن كنها مو شايفه خير ولا كن تزوج الا هي .
أذا في تخزينه يابلقيس
أبحضر🌿🌿🌿🌿🌿🌿
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
هههه تقليد العائله الوالد هرب من الحديده الى عدن من الجوع والان اهلك والعائله يا ام تقاليد اهل الحديده يموتوا من الحر وانقطاع الكهرباء والجوع والحوثي المجوسي وانتي تتفشخري – وعلى فكره الحديده المحافظه اليمنيه الوحيده التي لا تقاوم الحوثي والمخلوع العائله هههههه هناك منبطحه – تحمدي الله والعني ابليس ترى فلوسك والله محد يحسدك عليها لانها حرام يا ام التقاليد -استغفر الله العظيم بس