بالفيديو..بلقيس تكشف عن التقاليد الخاصة في زفاف فتيات العائلة

فيصل إبراهيم (صدى):

تحدثت المطربة اليمنية بلقيس فتحي عن تقليد عائلي تتبعه أسرتها مع إقتراب موعد زفاف إحدى بناتها.

وشاركت بلقيس صورة وقطع فيديو لمنزل أسرتها في أبوظبي بالامارات، ظهر فيه مزدانا بالاضواء.

وقدمت بلقيس الشكر لوالديها وتمنت أن يحفظهما لها الله ، فيما تسابق متابعي المطربة عبر الانستجرام في تهنئتها.

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