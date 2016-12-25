مدني الباحة ينصح بوسائل التدفئة الحديثة.. ويحدد إجراءات السلامة في 4نقاط

ابراهيم الزهراني (صدى):

نصحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، بعدم تشغيل الدفايات الكهربائية أثناء النوم، وعدم ترك الأطفال وحدهم بالقرب منها، والأخذ بوسائل التدفئة الحديثة مثل الدفايات التي تعمل بالزيت أو الكهرباء، والتي تحمل تعليمات السلامة المطلوبة، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وقال العقيد “جمعان دايس الغامدي” المتحدث الإعلامي بالدفاع المدني بالباحة، أن إجراءات السلامة، محددة في 4 نقاط، هي، أن تكون بعيدة عن المواد سهلة الاشتعال، وعدم تجفيف الملابس المبللة عليها، وعدم وضعها بالقرب من المفروشات أو المناضد الخشبية أو الستائر، وعدم وضعها في الممرات وخاصة في الليل حتى لا يصطدم بها أحد؛ مما يؤدي إلى انقلابها وحدوث حريق.