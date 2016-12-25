بالفيديو.. هكر سعودي يخترق قناة روسيا اليوم ويجبر المذيع على قول “عاشت حلب”

عادل الحربي (صدى):

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو اليوم الأحد لهكر سعوي يدعي اختراق قناة روسيا اليوم، وكتابة عبارات لحلب، مجبراً المذيع على قولها.

ويظهر في المقطع المتداول الشاب وهو يشرح كيفية الاختراق خلال تقديم المذيع لنشرة الأخبار، وتلاعبه في شريط الأخبار أسفل الشاشة، ليجبر المذيع على قول عبارة عاشت حلب حرة.