بالفيديو.. هكر سعودي يخترق قناة روسيا اليوم ويجبر المذيع على قول “عاشت حلب”

عادل الحربي (صدى):
نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو اليوم الأحد لهكر سعوي يدعي اختراق قناة روسيا اليوم، وكتابة عبارات لحلب، مجبراً المذيع على قولها.
ويظهر في المقطع المتداول الشاب وهو يشرح كيفية الاختراق خلال تقديم المذيع لنشرة الأخبار، وتلاعبه في شريط الأخبار أسفل الشاشة، ليجبر المذيع على قول عبارة عاشت حلب حرة.
39 تعليق
لن نستفيد شيئا من هة الاساليب للاسف ع ارض الواقع ( الحال كما هو ع ارض الواقع )
لو فعلا المقطع صحيح
ما اقول الا بيض الله وجهك
…المضحك انكم تصدقون
كفو والله
والله لو يصقلون مواهب الشباب ان نطلع بمئات العباقرة ، ماشاءالله تبارك الله
ويش اللي تصدقون هذه حقيقة ليش ما نصدق ترا عندنا عباقرة ما شاء الله عليهم
شباب لابد من الحكومه الاستفاده منهم وتطوير مهاراااتهم
كفو والله وبيض الله وجهه
😎❤️❤️❤️
ياكثر بربرتك بالخراط ي نؤيل هههههه ..
لبى قلبه هالكفووو المطنووخخ .. ^_^ ,.
بيض الله وجهه
علشان يجوا الروس ويخترقوا موقع الديوان الملكي وبعدها قولوا كفوا.
طيب
علشان يجوا الروس ويخترقوا موقع الديوان الملكي وبعدها قولوا كفوا.
لن يستفيد شيئا سوى
زج باسم السعودية في العملية
واحنا مو ناقصين ملعنه ومشاكل
لان الهكرز الروس بردون عليه
والمتظرر اي جهه حكومية
اذا كانه صادق بيض الله وجهه..
كفو والله . نبي المنشات السكرية .
مركب 100% حيلكم على صور البنات وشات صوتي وطقتها
شعب محروم
انت معلم ادخل علي فتوات الروافض وافضحهم هات لشوف .
الهكر كانت متعتي الوحيده سابقاً ويحتاج لها ذكاء وسرعة بديهه بديت في عالمها الرائع عآم 2002 وكانت في ذالك الوقت الحمايات مستواها سئ جداً وطورت نفسي من بدياتي بالأيميلات والأجهزه تعمقة فيها وأصبحة في أعلى السلم مع عملاقة النت مبرمجين متخصصين في أخر تطورات الأنترنت
وبعدها أستفدت من قاهر اليهود راشد بن مبارك السبيعي بحكم صلة القرابه بيني وبينه ورقينا الدرج
درجه درجه ما كان كل همنا نرفع شل ونخترق موقع ولا نخترق ايميل ولا جهاز أصبحت ولا شي بالنسبه لي .. في أخر المطاف 2009 فضلت أني أبلع العافيه وأهجد عقب ما توظفة وظيفه تناسبني ومرموقه .. لأن معاد يوجد أمان في بحر الأنترنت مصيرك بتطيح في قبضة رجال الأمن
الحمايه لازلت ضعيفه والأختراقات بكثره في الوقت الحالي لاكن هناك برامج قويه جداً جداً في الدوله القويه حتى في السعوديه تصيدك لو أنك في المريخ التخفي والهروب والأيبي وتغييره ليس بمستحيل لاكن ثق ثقه تامه تلصصت على موقع مهم في الدوله توقع وتيقن أنهم درو عنك قبل لا تدخل الموقع وتعبث في الأمور السريه ! 2006 قبضو على صاحب مقهى بسبب مراهق ذكي عمل عمايله بالنت وهرب وبالأخير جابوه بعد دخوله للمره الثانيه للمقهى بلغ عنه صاحب المقهى ! وبعض المحسوبين تعلم سطحيات بسيطه بالاختراق وعملي فندام حنا الأن 2016 برامج يا كثره صممت خصيصنا لتتبع أساطير الهكر بالعالم ومراقبتهم والقبض عليهم بالجرم المشهود فما بالك بمرجوج هزازي ولا جني هكر ولا سكرتيره ولا الدمار الشامل .. ( عامر الفريدي ) الى ما يسمع فيهم الشعب السعودي وحاطهم محترفين وهم أرفع شيل نزل شل هاتلي ثغره عطني برايفت … صنع فيروسات مدمره العمل على أنشاء برنامج خاص فيه وتطويره ومن هالقبيل هذا صدقوني .. مجرد سايقنها عليكم هم مجرد مستهلكين فقط جميع الأدوات توصلهم جاهزه ما يصنعون ما يطورون الأن أين هم وأين اختراقاتهم للأسف معاد عندهم جديد يقدمونه الثغرات اصبحت قديمه جداً .. وأخيراً أنتبهواً من مشاهير السوشل ميديا .. تابعوهم بس لا تلقو بال لأعلاناتهم فهي مجرد كذب وضحك على الدقون همهم ( المردود المادي من الأعلان ) فقط شراء صديق لي زيت حشيش بسبب أعلان من شخصيه مشهوره وصدق وله الأن شهرين ولا شعره نبتت له ..! وزيادة على ذالك جابتله الحساسيه ..
مع تحياتي
وطني حتى النخاع .. مجرد أوصل المعلومه لكم برد مفصل تفصيل كامل وتكون واضحه الصوره عندك ..
الزعيم ليش ماتعطيني دورة مكثفة في الهكر يابن الذين
ارجل هكر
البربرة هذي شغلك اللي للحين مشكوك بنوعك😝
هههههههه مساكين اي شي يصدقونة مااحد يهكر قناة فضائية يامدرعمين اللي يتهكرهو المواقع الالكترونية انتشر عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يُشير إلى قيام ( هكر سعودي ) باختراق إحدى القنوات الفضائية أثناء بث نشرة أخبار ، ووضع ( شيلة ) وطنية ، وقد نفت بعض المصادر التقنيّة هذا الخبر الذي لقي انتشاراً واسعاً ، وأكّدت هذه المصادر أنّ الفيديو إنّما هو عمل مفبرك لا حقيقة له .ويضيف الأنصاري : من المؤسف أن يتمّ استغلال مثل هذه الأخبار في الأمور الشخصية ، ومن شاهد الحساب الشخصي على تطبيق ( سناب شات ) لمدعي الاختراق ، يلاحظ بأنّه ينشر حديث الناس عنه في تويتر وفي تطبيق سناب شات مما يثبت أنّه يبحث عن ” الشهرة ” على حساب المجتمع والذي للأسف أٌقول بأنّه ” جاهل في التقنية ” .ا
بأنّه من الجانب التقني فقد تمّ اختبار اختراق على أحد القنوات وكانت النتيجة أنّ البث المباشر لا صلة له بالحاسب إطلاقاً ، وليس بالإمكانية استبدال بث حي بفيديو بهذه البساطة التي فرح بها الكثير ، و المؤسف أنّ الأغلب صدّق هذه الأكذوبة التي تمّ اكتشاف تزويرها عن طريق برنامج مونتاج وأبهر بها الجميع .شغلو مخكم قبل لاتطيرون بالعجة
هههههههه مساكين اي شي يصدقونة مااحد يهكر قناة فضائية يامدرعمين اللي يتهكرهو المواقع الالكترونية انا من يوم قريت الخبر مادخل مخي وخذو كلام مختص انتشر عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يُشير إلى قيام ( هكر سعودي ) باختراق إحدى القنوات الفضائية أثناء بث نشرة أخبار ، ووضع ( شيلة ) وطنية ، وقد نفت بعض المصادر التقنيّة هذا الخبر الذي لقي انتشاراً واسعاً ، وأكّدت هذه المصادر أنّ الفيديو إنّما هو عمل مفبرك لا حقيقة له .ويضيف الأنصاري : من المؤسف أن يتمّ استغلال مثل هذه الأخبار في الأمور الشخصية ، ومن شاهد الحساب الشخصي على تطبيق ( سناب شات ) لمدعي الاختراق ، يلاحظ بأنّه ينشر حديث الناس عنه في تويتر وفي تطبيق سناب شات مما يثبت أنّه يبحث عن ” الشهرة ” على حساب المجتمع والذي للأسف أٌقول بأنّه ” جاهل في التقنية ” .ا
بأنّه من الجانب التقني فقد تمّ اختبار اختراق على أحد القنوات وكانت النتيجة أنّ البث المباشر لا صلة له بالحاسب إطلاقاً ، وليس بالإمكانية استبدال بث حي بفيديو بهذه البساطة التي فرح بها الكثير ، و المؤسف أنّ الأغلب صدّق هذه الأكذوبة التي تمّ اكتشاف تزويرها عن طريق برنامج مونتاج وأبهر بها الجميع .شغلو مخكم قبل لاتطيرون بالعجة
شلخ في شلخ
طيب .. وبعدين هل انقذ اهل حلب وحرر الوضع ؟
لاتملي على عدوك بما تفكر واذا كان صحيح الله لايبيض وجهه الورع الفاشل اتمنى ادانته وسجنه ناقصين مشاكل وشبهات صار الاعين علينا ولو تبي تساعد فيه طرق اخرى
قم بس قم
الغريب أنكم تصدقون كل شيء لو كنت شجاعاً ما هكرت التهكير للناقصين
ينصر دينك يا شيخ
👍
نوال ليتهم أمرحو ذا الليل في ذمتي ذمه أنت أنسان نقص وجاهل
وحاطن أسم بنيه يا البنيه من بتخرفن هنا يا الضايع كلها ردود على
موضوع محطوطلك من قبل الصحيفه فاضي أنت تخرفن هنا أكثر ما
كثر الله الشاتات أنقلع هناك نمونتك واجد رحلهم
وطني حتى النخاع
الاختراق صحيح وحتى القناة نفسها كتبت في موقعها ان القناة صدت جهوم كان سوف يقفل القناة لساعات ولكن الخبراء في مجال التقنية اقفلوا المنافذ
يعني المخترق بطل
وعاشت حلب
هذه خدعة من قبل هذا الشخص .. والحقيقة لا يوجد تهكير للقناة
بل هو ادعاء كاذب من قبل هذه الشخص وقد قام احد المحللين بإيضاح هذا الموضوع
وان هناك فبركة .. وقد اوضح ان اللغة الموجودة ليست روسية وانما اسبانية
هياط
ليش مانصدق شكل حياتك كلها كذب عشان كذا ماتصدقين شي
غير صحيح مهايطي ..والمقطع مركب
يااخوان بكل بساطه المسأله فيها كذب وخدعه وتدليس للناس والله اعلم وش هدفهم من هالمقطع والفبركه
اولا القناه ليست روسيه واللغه ليست روسيه ابدا واضح أنها جنوب أمريكيه للي يعرف يميز اللغات
ثانيا مستحيل اختراق قناة فضائيه بهالبساطه والغباء أنك تعيد المقطع كذا مره لتاكيد الاختراق
وجايب احد معاك يعزز لك تحسسونا انكم تفحطون
أما الشيله فهي عاد الطامه الكبرى لأنها لشد الحماس وتهويل العمل وجعله بطولي
وبالحقيقه خالي ومافيه من الفايده شي غير الله اعلم الشهره والطقطقه على خلق الله
الله يصلحكم أشغلو أنفسكم بما فيه خير وصالح
وجهة نظري المتواضعه
والله ضحك عليكم ،،، وصدقتم ÷÷÷ ههههههههههههههههههههههه
حتى لاحظوا رقمه السري ناسيه على الشاشه
بعدين كانت اللغة بالاسبانية
قال زعيم عارفتك انت سلوم الاسوووم ههههههه اللي دايم المعلقين حاشرينك وكاشفينك تكتب بمعرف بنت وانت ولد شوف غيرها يادلخ😅