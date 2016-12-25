بالفيديو.. هكر سعودي يخترق قناة روسيا اليوم ويجبر المذيع على قول “عاشت حلب”

بالفيديو.. هكر سعودي يخترق قناة روسيا اليوم ويجبر المذيع على قول “عاشت حلب”
عادل الحربي (صدى):

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو اليوم الأحد لهكر سعوي يدعي اختراق قناة روسيا اليوم، وكتابة عبارات لحلب، مجبراً المذيع على قولها.

ويظهر في المقطع المتداول الشاب وهو يشرح كيفية الاختراق خلال تقديم المذيع لنشرة الأخبار، وتلاعبه في شريط الأخبار أسفل الشاشة، ليجبر المذيع على قول عبارة عاشت حلب حرة.




39 تعليق


  1. حنان [ عدد التعليقات: 4050 ] 25/12/2016 في
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    1

    لن نستفيد شيئا من هة الاساليب للاسف ع ارض الواقع ( الحال كما هو ع ارض الواقع )

  2. (( دغريري )) [ عدد التعليقات: 283 ] 25/12/2016 في
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    2

    لو فعلا المقطع صحيح
    ما اقول الا بيض الله وجهك

  3. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9865 ] 25/12/2016 في
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    3

    …المضحك انكم تصدقون

  4. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
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    4

    كفو والله
    والله لو يصقلون مواهب الشباب ان نطلع بمئات العباقرة ، ماشاءالله تبارك الله

  5. الغامدي جدة [ عدد التعليقات: 107 ] 25/12/2016 في
    رد
    5

    ويش اللي تصدقون هذه حقيقة ليش ما نصدق ترا عندنا عباقرة ما شاء الله عليهم

  6. ابو نيرسيان [ عدد التعليقات: 573 ] 25/12/2016 في
    رد
    6

    شباب لابد من الحكومه الاستفاده منهم وتطوير مهاراااتهم

  7. نواف [ عدد التعليقات: 1 ] 25/12/2016 في
    رد
    7

    كفو والله وبيض الله وجهه
    😎❤️❤️❤️

  8. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2761 ] 25/12/2016 في
    رد
    8

    ياكثر بربرتك بالخراط ي نؤيل هههههه ..

    لبى قلبه هالكفووو المطنووخخ .. ^_^ ,.

  9. سهم نجد [ عدد التعليقات: 22 ] 25/12/2016 في
    رد
    9

    بيض الله وجهه

  10. عبدالكريم [ عدد التعليقات: 8 ] 25/12/2016 في
    رد
    10

    علشان يجوا الروس ويخترقوا موقع الديوان الملكي وبعدها قولوا كفوا.

  11. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 25/12/2016 في
    رد
    11

    طيب

  12. عبدالكريم [ عدد التعليقات: 8 ] 25/12/2016 في
    رد
    12

    علشان يجوا الروس ويخترقوا موقع الديوان الملكي وبعدها قولوا كفوا.

  13. عبدالرحمن الشهراني [ عدد التعليقات: 52 ] 25/12/2016 في
    رد
    13

    لن يستفيد شيئا سوى
    زج باسم السعودية في العملية
    واحنا مو ناقصين ملعنه ومشاكل
    لان الهكرز الروس بردون عليه
    والمتظرر اي جهه حكومية

  14. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 818 ] 25/12/2016 في
    رد
    14

    اذا كانه صادق بيض الله وجهه..

  15. ررر [ عدد التعليقات: 88 ] 25/12/2016 في
    رد
    15

    كفو والله . نبي المنشات السكرية .

  16. ؟؟ [ عدد التعليقات: 20 ] 25/12/2016 في
    رد
    16

    مركب 100% حيلكم على صور البنات وشات صوتي وطقتها
    شعب محروم

  17. زائر [ عدد التعليقات: 253 ] 25/12/2016 في
    رد
    17

    انت معلم ادخل علي فتوات الروافض وافضحهم هات لشوف .

  18. الزعيم [ عدد التعليقات: 25 ] 25/12/2016 في
    رد
    18

    الهكر كانت متعتي الوحيده سابقاً ويحتاج لها ذكاء وسرعة بديهه بديت في عالمها الرائع عآم 2002 وكانت في ذالك الوقت الحمايات مستواها سئ جداً وطورت نفسي من بدياتي بالأيميلات والأجهزه تعمقة فيها وأصبحة في أعلى السلم مع عملاقة النت مبرمجين متخصصين في أخر تطورات الأنترنت
    وبعدها أستفدت من قاهر اليهود راشد بن مبارك السبيعي بحكم صلة القرابه بيني وبينه ورقينا الدرج
    درجه درجه ما كان كل همنا نرفع شل ونخترق موقع ولا نخترق ايميل ولا جهاز أصبحت ولا شي بالنسبه لي .. في أخر المطاف 2009 فضلت أني أبلع العافيه وأهجد عقب ما توظفة وظيفه تناسبني ومرموقه .. لأن معاد يوجد أمان في بحر الأنترنت مصيرك بتطيح في قبضة رجال الأمن
    الحمايه لازلت ضعيفه والأختراقات بكثره في الوقت الحالي لاكن هناك برامج قويه جداً جداً في الدوله القويه حتى في السعوديه تصيدك لو أنك في المريخ التخفي والهروب والأيبي وتغييره ليس بمستحيل لاكن ثق ثقه تامه تلصصت على موقع مهم في الدوله توقع وتيقن أنهم درو عنك قبل لا تدخل الموقع وتعبث في الأمور السريه ! 2006 قبضو على صاحب مقهى بسبب مراهق ذكي عمل عمايله بالنت وهرب وبالأخير جابوه بعد دخوله للمره الثانيه للمقهى بلغ عنه صاحب المقهى ! وبعض المحسوبين تعلم سطحيات بسيطه بالاختراق وعملي فندام حنا الأن 2016 برامج يا كثره صممت خصيصنا لتتبع أساطير الهكر بالعالم ومراقبتهم والقبض عليهم بالجرم المشهود فما بالك بمرجوج هزازي ولا جني هكر ولا سكرتيره ولا الدمار الشامل .. ( عامر الفريدي ) الى ما يسمع فيهم الشعب السعودي وحاطهم محترفين وهم أرفع شيل نزل شل هاتلي ثغره عطني برايفت … صنع فيروسات مدمره العمل على أنشاء برنامج خاص فيه وتطويره ومن هالقبيل هذا صدقوني .. مجرد سايقنها عليكم هم مجرد مستهلكين فقط جميع الأدوات توصلهم جاهزه ما يصنعون ما يطورون الأن أين هم وأين اختراقاتهم للأسف معاد عندهم جديد يقدمونه الثغرات اصبحت قديمه جداً .. وأخيراً أنتبهواً من مشاهير السوشل ميديا .. تابعوهم بس لا تلقو بال لأعلاناتهم فهي مجرد كذب وضحك على الدقون همهم ( المردود المادي من الأعلان ) فقط شراء صديق لي زيت حشيش بسبب أعلان من شخصيه مشهوره وصدق وله الأن شهرين ولا شعره نبتت له ..! وزيادة على ذالك جابتله الحساسيه ..

    مع تحياتي
    وطني حتى النخاع .. مجرد أوصل المعلومه لكم برد مفصل تفصيل كامل وتكون واضحه الصوره عندك ..

  19. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 375 ] 25/12/2016 في
    رد
    19

    الزعيم ليش ماتعطيني دورة مكثفة في الهكر يابن الذين

  20. Zaxis [ عدد التعليقات: 203 ] 25/12/2016 في
    رد
    20

    ارجل هكر

  21. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9865 ] 25/12/2016 في
    رد
    21

    البربرة هذي شغلك اللي للحين مشكوك بنوعك😝

  22. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9865 ] 25/12/2016 في
    رد
    22

    هههههههه مساكين اي شي يصدقونة مااحد يهكر قناة فضائية يامدرعمين اللي يتهكرهو المواقع الالكترونية انتشر عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يُشير إلى قيام ( هكر سعودي ) باختراق إحدى القنوات الفضائية أثناء بث نشرة أخبار ، ووضع ( شيلة ) وطنية ، وقد نفت بعض المصادر التقنيّة هذا الخبر الذي لقي انتشاراً واسعاً ، وأكّدت هذه المصادر أنّ الفيديو إنّما هو عمل مفبرك لا حقيقة له .ويضيف الأنصاري : من المؤسف أن يتمّ استغلال مثل هذه الأخبار في الأمور الشخصية ، ومن شاهد الحساب الشخصي على تطبيق ( سناب شات ) لمدعي الاختراق ، يلاحظ بأنّه ينشر حديث الناس عنه في تويتر وفي تطبيق سناب شات مما يثبت أنّه يبحث عن ” الشهرة ” على حساب المجتمع والذي للأسف أٌقول بأنّه ” جاهل في التقنية ” .ا

    بأنّه من الجانب التقني فقد تمّ اختبار اختراق على أحد القنوات وكانت النتيجة أنّ البث المباشر لا صلة له بالحاسب إطلاقاً ، وليس بالإمكانية استبدال بث حي بفيديو بهذه البساطة التي فرح بها الكثير ، و المؤسف أنّ الأغلب صدّق هذه الأكذوبة التي تمّ اكتشاف تزويرها عن طريق برنامج مونتاج وأبهر بها الجميع .شغلو مخكم قبل لاتطيرون بالعجة

  23. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9865 ] 25/12/2016 في
    رد
    23

    هههههههه مساكين اي شي يصدقونة مااحد يهكر قناة فضائية يامدرعمين اللي يتهكرهو المواقع الالكترونية انا من يوم قريت الخبر مادخل مخي وخذو كلام مختص انتشر عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يُشير إلى قيام ( هكر سعودي ) باختراق إحدى القنوات الفضائية أثناء بث نشرة أخبار ، ووضع ( شيلة ) وطنية ، وقد نفت بعض المصادر التقنيّة هذا الخبر الذي لقي انتشاراً واسعاً ، وأكّدت هذه المصادر أنّ الفيديو إنّما هو عمل مفبرك لا حقيقة له .ويضيف الأنصاري : من المؤسف أن يتمّ استغلال مثل هذه الأخبار في الأمور الشخصية ، ومن شاهد الحساب الشخصي على تطبيق ( سناب شات ) لمدعي الاختراق ، يلاحظ بأنّه ينشر حديث الناس عنه في تويتر وفي تطبيق سناب شات مما يثبت أنّه يبحث عن ” الشهرة ” على حساب المجتمع والذي للأسف أٌقول بأنّه ” جاهل في التقنية ” .ا

    بأنّه من الجانب التقني فقد تمّ اختبار اختراق على أحد القنوات وكانت النتيجة أنّ البث المباشر لا صلة له بالحاسب إطلاقاً ، وليس بالإمكانية استبدال بث حي بفيديو بهذه البساطة التي فرح بها الكثير ، و المؤسف أنّ الأغلب صدّق هذه الأكذوبة التي تمّ اكتشاف تزويرها عن طريق برنامج مونتاج وأبهر بها الجميع .شغلو مخكم قبل لاتطيرون بالعجة

  24. عبدالله آل مطر [ عدد التعليقات: 108 ] 25/12/2016 في
    رد
    24

    شلخ في شلخ

  25. Ahmed [ عدد التعليقات: 138 ] 25/12/2016 في
    رد
    25

    طيب .. وبعدين هل انقذ اهل حلب وحرر الوضع ؟

  26. سعدون [ عدد التعليقات: 1435 ] 25/12/2016 في
    رد
    26

    لاتملي على عدوك بما تفكر واذا كان صحيح الله لايبيض وجهه الورع الفاشل اتمنى ادانته وسجنه ناقصين مشاكل وشبهات صار الاعين علينا ولو تبي تساعد فيه طرق اخرى

  27. B [ عدد التعليقات: 9232 ] 25/12/2016 في
    رد
    27

    قم بس قم

  28. سين من الناس [ عدد التعليقات: 6 ] 26/12/2016 في
    رد
    28

    الغريب أنكم تصدقون كل شيء لو كنت شجاعاً ما هكرت التهكير للناقصين

  29. بدور الغامدي [ عدد التعليقات: 80 ] 26/12/2016 في
    رد
    29

    ينصر دينك يا شيخ

  30. ابوشادي [ عدد التعليقات: 5 ] 26/12/2016 في
    رد
    30

    👍

  31. الزعيم [ عدد التعليقات: 25 ] 26/12/2016 في
    رد
    31

    نوال ليتهم أمرحو ذا الليل في ذمتي ذمه أنت أنسان نقص وجاهل
    وحاطن أسم بنيه يا البنيه من بتخرفن هنا يا الضايع كلها ردود على
    موضوع محطوطلك من قبل الصحيفه فاضي أنت تخرفن هنا أكثر ما
    كثر الله الشاتات أنقلع هناك نمونتك واجد رحلهم

    وطني حتى النخاع

  32. عاشت حلب [ عدد التعليقات: 1563 ] 26/12/2016 في
    رد
    32

    الاختراق صحيح وحتى القناة نفسها كتبت في موقعها ان القناة صدت جهوم كان سوف يقفل القناة لساعات ولكن الخبراء في مجال التقنية اقفلوا المنافذ
    يعني المخترق بطل
    وعاشت حلب

  33. بو نواس [ عدد التعليقات: 106 ] 26/12/2016 في
    رد
    33

    هذه خدعة من قبل هذا الشخص .. والحقيقة لا يوجد تهكير للقناة
    بل هو ادعاء كاذب من قبل هذه الشخص وقد قام احد المحللين بإيضاح هذا الموضوع
    وان هناك فبركة .. وقد اوضح ان اللغة الموجودة ليست روسية وانما اسبانية

  34. صراحه [ عدد التعليقات: 11 ] 26/12/2016 في
    رد
    34

    هياط

  35. الشمالي [ عدد التعليقات: 40 ] 26/12/2016 في
    رد
    35

    ليش مانصدق شكل حياتك كلها كذب عشان كذا ماتصدقين شي

  36. جاسم [ عدد التعليقات: 1552 ] 26/12/2016 في
    رد
    36

    غير صحيح مهايطي ..والمقطع مركب

  37. الله يصلحكم [ عدد التعليقات: 28 ] 26/12/2016 في
    رد
    37

    يااخوان بكل بساطه المسأله فيها كذب وخدعه وتدليس للناس والله اعلم وش هدفهم من هالمقطع والفبركه

    اولا القناه ليست روسيه واللغه ليست روسيه ابدا واضح أنها جنوب أمريكيه للي يعرف يميز اللغات

    ثانيا مستحيل اختراق قناة فضائيه بهالبساطه والغباء أنك تعيد المقطع كذا مره لتاكيد الاختراق

    وجايب احد معاك يعزز لك تحسسونا انكم تفحطون

    أما الشيله فهي عاد الطامه الكبرى لأنها لشد الحماس وتهويل العمل وجعله بطولي

    وبالحقيقه خالي ومافيه من الفايده شي غير الله اعلم الشهره والطقطقه على خلق الله

    الله يصلحكم أشغلو أنفسكم بما فيه خير وصالح
    وجهة نظري المتواضعه

  38. @بندر@ [ عدد التعليقات: 32 ] 26/12/2016 في
    رد
    38

    والله ضحك عليكم ،،، وصدقتم ÷÷÷ ههههههههههههههههههههههه
    حتى لاحظوا رقمه السري ناسيه على الشاشه
    بعدين كانت اللغة بالاسبانية

  39. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9865 ] 26/12/2016 في
    رد
    39

    قال زعيم عارفتك انت سلوم الاسوووم ههههههه اللي دايم المعلقين حاشرينك وكاشفينك تكتب بمعرف بنت وانت ولد شوف غيرها يادلخ😅


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