منع الفنان ” تامر حسني ” من السفر إلى تركيا

القاهرة (صدى):
منعت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، المطرب تامر حسنى، من السفر إلى تركيا لعدم حصوله على موافقة أمنية مسبقة.
وقالت مصادر أمنية فى مطار القاهرة، أنه فى أثناء إنهاء الفنان تامر حسنى، إجراءات سفره إلى إسطنبول، تبيّن أنه لم يحمل موافقة أمنية للسفر إلى تركيا، حيث إن مصلحة الجوازات تشترط لسفر من هم فى سن 18 إلى 40 سنة، الحصول على موافقة أمنية مسبقة، وأضافت أنه تم إبلاغه وخروجه من الدائرة الجمركية بالمطار.
4 تعليقات
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— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d
ياحبي لكم ياصحيفة صدى حتى لو مسحتو تعليقي وصلحتو الخطأ
ترى اخوكم كويتي يحب السعوديه واحلا جريدة بالعالم جريدة صدى
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d
هذا مفروض يمنعونه مايطلع من باب بيتهم…
بعد الفررررش الي أكله مزبووووووط
في ميدان التحرير….
وجعل يبكي فالقنوات…ويقول..
دنا فناااان مرهف الأحساس..
بتعملو فيا كده لييييه😂😂😂😂😂
مرة تم منعه من الدخول الى الامارات العربية المتحدة
والحين تم منعه من الدخول الى تركيا
خير سلامات ويش وراءك من كل بلد ممنوع دخولك معي خادمة
منزلية تسافر معنا وعادي مايكلمونها