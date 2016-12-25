منع الفنان ” تامر حسني ” من السفر إلى تركيا

القاهرة (صدى):

منعت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، المطرب تامر حسنى، من السفر إلى تركيا لعدم حصوله على موافقة أمنية مسبقة.

وقالت مصادر أمنية فى مطار القاهرة، أنه فى أثناء إنهاء الفنان تامر حسنى، إجراءات سفره إلى إسطنبول، تبيّن أنه لم يحمل موافقة أمنية للسفر إلى تركيا، حيث إن مصلحة الجوازات تشترط لسفر من هم فى سن 18 إلى 40 سنة، الحصول على موافقة أمنية مسبقة، وأضافت أنه تم إبلاغه وخروجه من الدائرة الجمركية بالمطار.