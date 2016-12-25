“العمل”: بناء شراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم أفضل الخدمات التأهيلية لذوي الإعاقة

عادل الحربي (صدى):

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة عبدالحكيم بن جبران الشهراني، أهمية تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى توجه الوزارة نحو بناء شراكات قوية مع القطاعين الخاص وغير الربحي لخدمة هذه الفئة.

جاء ذلك خلال زيارته مركز تنمية إنسان للرعاية النهارية بحي الازدهار في الرياض، مشيدًا بالخدمات والبرامج التي يقدمها المركز وضرورة بذل المزيد في ظل تزايد التحديات، بهدف تحسين مستوى حالات الأشخاص ذوي الإعاقة بما يطمئن أسرهم بوجود جهات داعمة لهم لتقديم الخدمة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية.

واطلع وكيل الرعاية الاجتماعية والأسرة على الأقسام والفصول التي تقدم فيها البرامج المخصصة لتطوير قدراتهم، إلى جانب الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مستمعاً لشرح مفصل من القائمين على المركز عن طبيعة العمل وما يقدم من خدمات تعليمية واجتماعية ونفسية وترفيهية، مطلعاً على عملية الانصراف وصعودهم للحافلات المخصصة لإعادتهم لمنازلهم.

وأوضح الشهراني أن الزيارة تأتي ضمن الزيارات الإشرافية على هذه المراكز المدعومة من الوزارة، لتقديم أفضل الخدمات التأهيلية والسلوكية من قبل متخصصين في مراكز مؤهلة، داعياً العاملين إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مرافقها كافة.