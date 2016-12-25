صحيفة محلية كبيرة تعتذر عن خطأ نقلته من مسؤول سعودي يخص “أرامكو”

علي القحطاني (صدى):

نشرت اليوم الأحد، صحيفة الاقتصادية اعتذاراً عن خبر نقلته بالأمس، عن مسؤول سعودي بشأن بيع 49% من أسهم “أرامكو” خلال عشر سنوات.

وقالت الصحيفة في اعتذاراها: تعتذر الصحيفة عن الخبر الذي تم نشره بخصوص تخصيص “أرامكو”. فالبرنامج طرح أرامكو ضمن برامج رؤية السعودية 2030 وليس برنامج التحول الوطني 2020. ونسبة الحصة المحدد بيعها والمدة مختلفة عن النسبة المحددة والمدة المحددة المذكورة في المقال.

كما أن قيمة التقدير لنسبة الـ 5% التي نشرتها الجريدة كانت خاطئة تماماً وبعيدة عن الواقع وكان أكبر خلل في ذلك بأن ما كتب في الاقتصادية بالريال والمقصود كان بالدولار والتقييم لم يتم الاستناد فيه على أي تحليل علمي صحيح أو مصدر موثوق. إضافة لأخطاء أخرى تم نشرها بالتقرير”.

وأضافت الصحيفة: “الاقتصادية تعتذر لقرائها الكرام وترجو من جميع وسائل الإعلام التي نشرت الخبر نقلاً عنها نشر الاعتذار والتوضيح السابق. وستقوم الجريدة بالتحقيق في كيفية نشر هذه المعلومات الخاطئة.