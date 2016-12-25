فيديو لطيار ومساعده يؤديان الصلاة تحت سلم طائرة قبل إقلاعها

طلال الغامدي (صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطيار ومساعده يؤديان صلاة الظهر والعصر معاً تحت سلم الطائرة قبل إقلاعها من مطار حائل.

ورصد المقطع الذي وثقه أحد المسافرين على الطائرة قائد الطائرة ومساعده يصليان بالقرب منها، في لقطة لاقت أعجاب متداولو المقطع.