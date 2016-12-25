فيديو لطيار ومساعده يؤديان الصلاة تحت سلم طائرة قبل إقلاعها

طلال الغامدي (صدى):
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطيار ومساعده يؤديان صلاة الظهر والعصر معاً تحت سلم الطائرة قبل إقلاعها من مطار حائل.
ورصد المقطع الذي وثقه أحد المسافرين على الطائرة قائد الطائرة ومساعده يصليان بالقرب منها، في لقطة لاقت أعجاب متداولو المقطع.
تقبل الله منكم صالح الاعمال , ولكن ضعو في الاعتبار ان ذلك لو حدث منكم في دولة غربية لقامت القيامة واتهموكم بكل نقيصة وصولا الى الارهاب , تخيل انهم انزلو رجلا من الطائرة لانه تحدث باللغة العربية فكيف سيكون رد فعلهم لو قمتم بالصلاة —– فقط ندعوكم للحيطة والحذر