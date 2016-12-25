ليال عبّود تتوج بلقب جميلة المطربات العرب في القاهرة

القاهرة (صدى):

بعدما طرحت الفنانة ليال عبود اغنية “دنية عجايب” حصدت اكثر مليون متابع من خلال موقع “يوتيوب”، بالتزامن مع احتلالها المراتب الاولى في البورصة الغنائية الخاصة ببعض الإذاعات اللبنانية والعربية إلى جانب الفيديو كليب الذي واكبها وهو من إخراج فادي حداد.

وكرمت لجنة مهرجان “السياحة العربية” وجامعة “الشعوب العربية” عبّود في حفل أقيم بالقاهرة في فندق “موفنبيك” بمدينة 6 أكتوبر، وكانت المفاجأة في تقديم لقب “جميلة المطربات العرب” إليها من قبل المقيمين على الحدث الذي تخلله انتخاب ملكة جمال العرب.

ومن المقرر أن تستقبل ليال عبود العام 2017 في حفل ضخم سيقام في العاصمة السورية دمشق وتحديداً فندق “داما روز” وبعدها تستعد لعدة جولات عربية وأوروبية.