الجوازات تنهي إجراءات أكثر من 6,7 مليون مسافر خلال شهر

عادل الحربي (صدى):

بلغ إجمالي عدد المسافرين “المغادرين والقادمين” عبر منافذ المملكة، في الفترة ما بين 27 / 2 / 1438هـ، حتى 25 / 3 / 1438هـ، “6,748,268” مسافراً، غادر فيها “3,294,789” شخصا، فيما قدم للملكة “3,453,479”.

وأكدت المديرية العامة للجوازات في تقريرها الشهري المتضمن إحصائية عدد المسافرين عبر منافذ المملكة، على تشكيل قوة دعم للمناوبات في كل منفذ لأوقات الذروة لضمان فتح جميع المسارات والكاونترات؛ تسهيلاً لإجراءات المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

من جانبه، طالب اللواء “سليمان عبد العزيز اليحيى” مدير عام الجوازات، جميع العاملين في المنافذ، على ضرورة تطوير الأداء والرفع من مستوى الكفاءة والإنتاجية، وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين دون الإخلال بالجوانب الأمنية.