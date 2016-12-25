إصابة 13 طالبة بالجوف نتيجة تفاعل مواد كيميائية داخل معمل المدرسة

علي العنزي (صدى):

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي صباح اليوم في الجوف، حادث تعرَّض عددٌ من طالبات ثانوية الحديثة لحروق كيميائية واختناق نتيجة تفاعل مواد كيميائية داخل معمل المدرسة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالجوف، حمدان الضويحي؛ بأنه ورد بلاغٌ من مواطن على غرفة العمليات في الساعة 09:40 عن تعرُّض طالبات بثانوية الحديثة لإصابات متفاوتة وعددهن مجهول.

وأضاف الضويحي؛ أنه بناءً عليه تمّ ترحيل البلاغ لأربع فرق إسعافية؛ حيث وصلت أولاها في الساعة 09:44 وتبيّن لها وجود ثلاث عشرة حالة ما بين متوسطة وبسيطة تعرضت فيها للاختناق والهلع وحروق متفرقة بالوجه واليدين، حيث تمّ فرز الحالات ونقلها حسب أولوية النقل والرعاية لطوارئ مستشفى الحديثة العام وطوارئ مستشفى القريات العام، ونقلت 6 حالات عن طريق فرق الهيئة، بينما سبع حالات نُقلت عن طريق وزارة الصحة.