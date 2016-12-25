المتهمون في حادثة “رافعة الحرم” يستخدمون مصطلحات إنجليزية للدفاع عن انفسهم

نايف السالم (صدى):

دفع فريق الدفاع عن المتهمين في قضية “رافعة الحرم” التي يحاكم فيها 13 متهماً بينهم مواطنون ومقيمون، ببراءتهم، حيث قدموا دفوعات أبرزها انتفاء مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة وما نتج عنها من أضرار، إضافة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة.

وكشفت مصادر أن المتهمون استخدموا خلال الجلسة مصطلحات “إنجليزية” ولأول مرة للدفع ببراءتهم، مؤكدين أن ما حدث هو Act of God، أي “قضاء الله وقدره”، ولا سيما أن الظاهرة الجوية لم يسبق أن حدثت من قبل.

وأوضحت، أن الجلسة المقبلة ستشهد تسليم المدعي العام لمذكرة الرد الجوابية على الدفوعات التي قدمها المتهمون الجلسة الماضية، التي تصل إلى 59 صفحة.