حقيقة هاشتاق انتحار شاب سعودي من أجل فتاة

فهد العبدالله (صدى):
ظهر هاشتاق #انتحار_شاب_بسبب_فتاهٌ على الترند بالمملكة صباح اليوم وانتشر بسرعة كبيرة.
ظهر هاشتاق #انتحار_شاب_بسبب_فتاهٌ على الترند بالمملكة صباح اليوم وانتشر بسرعة كبيرة.
وأكد المغردون بأن الخبر عارِ تماما عن الصحة وإنما هو محض أكاذيب وافتراءات قام بها شباب يريدون إشعال الجو على موقع تويتر لأغراضهم الخاصة، مشيرين إلى أنه لا يوجد أي فيديو يوضح الحقيقة أو يبينها كما يدعون.
وقال مغردون إن بعض المتطفلين ينشطون على موقع تويتر وينشرون أخبارا كاذبة لافشاء البلبلة بين الناس ونشر الأكاذيب والفتن في المجتمع.
5 تعليقات
الحب الحين لأغلب الحريم مخباك
طلع دراهمك تحبك تقل دراهمك تنكد عليك عيشتك
الله يرحم زوجتي ويغفر لها كانت مثل الراديو صوتها يلعلع ازعاج في البيت ومشاكل قبل لا ينزل الراتب بسبوع ولا أسبوعين ويوم ينزل الراتب تجلس اسبوع تغني وهي تطبخ الغدا .
الله يرحم زوجتك ليه الكلام عنها كذا وهي ميته الله يغفر لها
وبعدين هذا حقها هي اتركت بيت ابوها واهلها وجات تعيش معك يعني من اللي بيصرف عليها غيرك
الله يصلح الحال
مسستحيل أصلاً ينتحر أبؤ سرؤال وفنيلةة عشاان بنت . كيف صدقتو بالله .؟!
ههههههههههههههههههههههههههههههه ..
صدقتي اسوم ويا الشايب ترحم على زوجتك الله يهديك وربي مامنكم خير الا من رحم ربي نكران معروف وظلم وخيانات وكل شي على الزوجه وحتى وهي ميته تغتابونها حرام
والله اذا حب بنيه صادقه وبكل امانه واخلاص .مو مصلحه دنيئه .والله لينتحر . لكن مو كل الشباب صادقين ولا مخلصين في الحب.لكن .وتري برضه مو كل البنات همهن المال ابدا .المال يروح ويجي .لكن المشاعر والنيه الصادقه والحب الصادق مايروح يبقي مدى العمر ولايتنسى ابدا .