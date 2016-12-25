حقيقة هاشتاق انتحار شاب سعودي من أجل فتاة

فهد العبدالله (صدى):

ظهر هاشتاق #انتحار_شاب_بسبب_فتاهٌ على الترند بالمملكة صباح اليوم وانتشر بسرعة كبيرة.

وأكد المغردون بأن الخبر عارِ تماما عن الصحة وإنما هو محض أكاذيب وافتراءات قام بها شباب يريدون إشعال الجو على موقع تويتر لأغراضهم الخاصة، مشيرين إلى أنه لا يوجد أي فيديو يوضح الحقيقة أو يبينها كما يدعون.

وقال مغردون إن بعض المتطفلين ينشطون على موقع تويتر وينشرون أخبارا كاذبة لافشاء البلبلة بين الناس ونشر الأكاذيب والفتن في المجتمع.