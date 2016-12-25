أمريكا: إيران تستخدم الأموال المفرج عنها لدعم الإرهاب في الشرق الأوسط

واشنطن (صدى):

أكد مشرعون بالكونجرس الأمريكي أن إيران تستخدم الأموال المفرج عنها من العقوبابت، لدعم الإرهاب في اليمن وسوريا والعراق وكذلك تطوير ترسانتها من الأسلحة المتطورة وخاصة الصواريخ.

يشار أن الكونجرس الأمريكي يتجه نحو مشروع عقوبات إضافي ضد طهران يتضمن 3 حزم من العقوبات الجديدة على الحرس الثوري وقيادات بالنظام الإيراني لاستمرارها في دعم الإرهاب في المنطقة والعالم ومواصلتها لانتهاكات حقوق الإنسان ضد شعبها، وبرنامجها الصاروخي المثير للجدل.

ويهدف مشروع العقوبات الجديد، إلى الحد من التدخلات العسكرية والعمليات الإرهابية للنظام الإيراني في دول المنطقة والعالم، وسيصنف الحرس الثوري باعتباره تهديدا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.