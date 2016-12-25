  • نشر : 2016/12/25 - 1:35 م
  • 2٬926 مشاهدة
  • 7 تعليق
  • منوعات

فيديو مؤثر ..مذيع أراد إضحاك المشاهدين فبكى بعدما مازح أحد المارة !

فيديو مؤثر ..مذيع أراد إضحاك المشاهدين فبكى بعدما مازح أحد المارة !
فيصل إبراهيم (صدى):

تحولت لحظة الضحك التي أراد تقديمها الإعلامي جاسم لمشاهديه إلى حزن بعد أن يمازح أحد المارة.

فبشكل مفاجئ تحول برنامج الضحك إلى بكاء بعد مقابلة مواطن كويتي.

وتوجه الإعلامي الكويتي للرجل طالباً منه أن يطعمه لأنه مثل ابنه، ليفاجئه الرجل أنه كثيراً ما أطعم ابنه، لكنه لم يعد يأكل الآن.

وعندما سأله جاسم لماذا، أجاب ببساطة قائلاً: “لأنه مات”، الأمر الذي أوقع المذيع في حرج عظيم ولم يجد مخرجاً إلا بتقبيل رأس الرجل مواسياً ومعتذراً.

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7 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9865 ] 25/12/2016 في
    رد
    1

    الله يرحمة

  2. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11267 ] 25/12/2016 في
    رد
    2

    بعض الناس لقافته توديه. في داهيه

  3. فتامين ((و )) [ عدد التعليقات: 1504 ] 25/12/2016 في
    رد
    3

    بعض المذيعين ودك ترميه في البحر الأحمر أو في الخليج العربي
    علشان الشياطين تخرج من رأسه

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9108 ] 25/12/2016 في
    رد
    4

    😨

  5. السعودي [ عدد التعليقات: 232 ] 25/12/2016 في
    رد
    5

    احسه تمثيل والله اعلم

  6. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11204 ] 26/12/2016 في
    رد
    6

    مذيع فاااااااشل🤗🤗🤗

  7. المعنااا [ عدد التعليقات: 116 ] 26/12/2016 في
    رد
    7

    لاحول ولا قوة إلا بالله


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