فيديو مؤثر ..مذيع أراد إضحاك المشاهدين فبكى بعدما مازح أحد المارة !

فيصل إبراهيم (صدى):

تحولت لحظة الضحك التي أراد تقديمها الإعلامي جاسم لمشاهديه إلى حزن بعد أن يمازح أحد المارة.

فبشكل مفاجئ تحول برنامج الضحك إلى بكاء بعد مقابلة مواطن كويتي.

وتوجه الإعلامي الكويتي للرجل طالباً منه أن يطعمه لأنه مثل ابنه، ليفاجئه الرجل أنه كثيراً ما أطعم ابنه، لكنه لم يعد يأكل الآن.

وعندما سأله جاسم لماذا، أجاب ببساطة قائلاً: “لأنه مات”، الأمر الذي أوقع المذيع في حرج عظيم ولم يجد مخرجاً إلا بتقبيل رأس الرجل مواسياً ومعتذراً.

https://