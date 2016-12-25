بالصور.. “التجارة” تحبط توزيع ٨٧ طن من الروبيان والأسماك الفاسدة في الدمام

حمود الدهمشي (صدى):

أحبطت وزارة التجارة والاستثمار تسويق وبيع ٨٧ طن من الروبيان والأسماك الفاسدة أعدت للتوزيع على الأسواق ومنافذ البيع في أسواق مدينة الدمام.

جاء ذلك إثر مباشرة الفرق الرقابية للوزارة بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بتخزين كميات كبيرة من الروبيان والأسماك المجمدة منتهية الصلاحية في إحدى الثلاجات.

وأثناء تفتيش ومعاينة المقر من قبل المراقبين اتضح تخزين ٢١٣٠ كرتون من الروبيان المثلج منتهي الصلاحية و٥٨٠ كرتون يشتبه في تزوير تاريخ الانتاج والانتهاء.

وتم ضبط جميع الكميات ومصادرتها لإتلافها بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية في الموقع المخصص لذلك، واستدعاء مسؤولي المنشأة التجارية للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.

وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وبيع السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.

الجدير بالذكر أن عرض أي منتجات مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري يعرض المخالف إلى إيقاع غرامة مالية قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معاً .

وتؤكد الوزارة على مواصلة جولاتها الرقابية على الأسواق والمستودعات والمحال التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي منتجات فاسدة.

وتأمل الوزارة من عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.