شاب تونسي ينتقم من فتاتين عندما سمعهما تتحدّثان ‘الانغولية’ ..لهذا السبب!!

تونس (صدى):

تعدى شاب تونسيّ بسكين على فتاتين من ساحل العاج، في “نهج أثينة” بتونس العاصمة، وأصابهما بجروح، دخلت إحداهما في حالة غيبوبة.

واوضحت جمعية “الطلبة والمتربصين الأفارقة”، إن الشاب التونسي رُحّل من فرنسا بسبب صديقته الكونغولية، و قد هاجم الفتاتين عندما سمعهما يتحدّثان باللجهة ‘الانغولية’، لافتةً إلى أنّ زميل للفتاتين حاول التدخل لمنع الهجوم.

وتمكن أعوان شرطة النجدة بتونس العاصمة من القبض على الشاب المصنّف بالخطير، وهو من ذوي السوابق العدلية، من مواليد 1985 وقد نفّذ الآونة الأخيرة سلسلة اعتداءات.

وطالبت جمعية الطلبة الأفارقة ونشطاء الجمعيات الحقوقية إلى وقفة احتجاجية يوم الاثنين، بشارع الحبيب بورقيبة، للمطالبة بحماية الطلبة الأجانب ونبذ كل أشكال العنصرية.