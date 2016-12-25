بالفيديو: شاب يقوم بتوزيع صور فاضحة لحبيبته يوم زفافها ويقلب العرس لمشاجرة

نورة الشهري (صدى):

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة جماعية في حفل زفاف، بعدما فاجأ شاب الحضور بتوزيع صور فاضحة تجمع بينه وبين العروس.

وأظهر الفيديو المشاجرة، وتبادل للكمات وقذف الكراسي التي نشبت بين المدعوين وانتهاء الحفل نهاية مأساوية بسبب الحبيب السابق الذي فضح العروس.