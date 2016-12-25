بالفيديو: شاب يقوم بتوزيع صور فاضحة لحبيبته يوم زفافها ويقلب العرس لمشاجرة

نورة الشهري (صدى):
نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة جماعية في حفل زفاف، بعدما فاجأ شاب الحضور بتوزيع صور فاضحة تجمع بينه وبين العروس.
وأظهر الفيديو المشاجرة، وتبادل للكمات وقذف الكراسي التي نشبت بين المدعوين وانتهاء الحفل نهاية مأساوية بسبب الحبيب السابق الذي فضح العروس.
8 تعليقات
نهاية التصوير الغبي ،، اللي عنده لحظات خاصه يعيشها بدون
تصوير وفضايح ،،،
جاب العيد
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الله يأخذ نفسسسهه وكل واحد ع ششاكلته ..
مليؤن مرهه أقولها .. اللي له علاقهه سابقه ببنت وانتهت .. لعاد تفضح وتشهر . خلاص استر عاللي كان بينكم وخلها في حال سبيلهاا .. هالذكؤر مايفهمون .*_* “
انا اقول انه كفو ومثل هالعينات مايفيد معاها الستر الما مايرووب وال00000 ماتتوووب
كفوا
الله يوفقه ويحفظه
خلي كل وحدة واطية ومرخصه نفسها تنفضح
وبلاش ياكلها الزوج المسكين
وش ذنبه؟؟؟؟!!!!!
لو انك متربية ومحترمة ماكنتي تعرضتي للموقف الزبالة ذا
بكرة الزمن يدور ويصير هو الفضيحة ماهي رجولة ولا اخلاق ولا كفو ولا شيء هو دين ويرجع له لانه هو واطي مثلها ماهو شريف وصاحب اخلاق