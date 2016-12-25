انشقاقات واسعة وغير مسبوقة في صفوف الحوثيين والمخلوع صالح

فهمي محمد (صدى):

كشف العميد عبده مجلي المتحدث باسم الجيش، إن المئات من الضباط والقوات الخاصة بحرس المخلوع صالح انشقوا عنه والتحقوا بالجيش الوطني في مأرب بينهم قيادات كبيرة.

وأكد مجلي أن كل يوم نستقبل العشرات من الضباط والجنود في الحرس الجمهوري والألوية الأخرى قادمين من مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية.

ولفت أن هناك ضباطا وقيادات بدأوا يشاركون في العمليات العسكرية في عدد من المحاور والجبهات ممن التحقوا أخيرا بالجيش الوطني بعد أن فروا من صنعاء، البيضاء وتعز.

وأكد أن ما يتحقق في صنعاء وصعدة وتعز من تقدم أمر مهم من الناحية العسكرية، موضحا أن الأيام القادمة مليئة بالمفاجآت وعلى مختلف الجبهات، مبينا أن وحدات الجيش تنفذ عملياتها وفقا للخطة الموضوعة، لذا تم تطهير أكثر من ثمانية مواقع إستراتيجية في صنعاء ويجري حالياً عمليات للسيطرة على جبل نقيل بن غيلان الذي يعد آخر التحصينات الإستراتيجية والدفاعية لمحافظة صنعاء.