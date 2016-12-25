  • نشر : 2016/12/25 - 1:14 م
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  • 11 تعليق
  • منوعات

بالفيديو..اليسا تثير جدل حول تأيدها للحمل والانجاب بدون زواج

بالفيديو..اليسا تثير جدل حول تأيدها للحمل والانجاب بدون زواج
بيروت (صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا حالة من الجدل حول تأييدها لحمل المرأة وانجابها دون “زواج” بشرط أن تكون هناك قوانين مدنية تسمح بهذا الأمر.

 

وقالت “إليسا” – في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “كل يوم” الجمعة – أنها لا تختلف مع المجتمعات الغربية والأوروبية التي تسمح بأن تُنجب المرأة بدون زواج، مضيفةً: “إذا كانت هناك قوانين مدنية بلبنان تسمح بهذا الأمر لكنت أول واحدة عملت هالشي، ولكننا في مجتمع شرقي، وثقافتنا لا تسمح بهذا”.

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11 تعليق


  1. شايب بروحه [ عدد التعليقات: 80 ] 25/12/2016 في
    رد
    1

    الرافضه يحبون المتعه وهي واضح تحب المتعة وتخاف يجيها ولد ماتدري من ابوه عشان كذا ودها بذا الشي

  2. الواثق [ عدد التعليقات: 43 ] 25/12/2016 في
    رد
    2

    حسبي الله ونعم الوكيل

  3. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 391 ] 25/12/2016 في
    رد
    3

    معقول أليسا بعدها ماتزوجت ?

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9089 ] 25/12/2016 في
    رد
    4

    من جدها ذي !

  5. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11247 ] 25/12/2016 في
    رد
    5

    😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷

  6. مطـــــــر الاســـــــود [ عدد التعليقات: 1183 ] 25/12/2016 في
    رد
    6

    ماناقصنا الا انتم, واضح انهم وصلو الى درجة من الانحلال ليس عليها من مزيد

  7. رااايق [ عدد التعليقات: 2252 ] 25/12/2016 في
    رد
    7

    الحمد لله على نعمة الإسلام ..

  8. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2740 ] 25/12/2016 في
    رد
    8

    ياؤيسسسي بسسس ,,.

  9. ابوفهد الحبلاني العنزي [ عدد التعليقات: 558 ] 25/12/2016 في
    رد
    9

    قبر يقبر هالخشم اللي تقل صفيرة ورعان ( يعني تقل صفيرة اطفال )

    — ًًً..يادافع البلا … ًًً–
    ههههههههههههههههههههههههاااي

    O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
    !||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d

  10. ابو سعيد [ عدد التعليقات: 65 ] 25/12/2016 في
    رد
    10

    لم تقل أليسا ما جأتم في عنوان الفيديو ، العنوان في وادي وتصريحها مغايير له ، أعجبني ردها للمذيع المستفز والسيساوي إنتبه نحنا مجتمع شرقاوي ،

  11. نونو [ عدد التعليقات: 69 ] 26/12/2016 في
    رد
    11

    الله ياخذ عمرك


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