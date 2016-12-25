بالفيديو..اليسا تثير جدل حول تأيدها للحمل والانجاب بدون زواج

بيروت (صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا حالة من الجدل حول تأييدها لحمل المرأة وانجابها دون “زواج” بشرط أن تكون هناك قوانين مدنية تسمح بهذا الأمر.

وقالت “إليسا” – في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “كل يوم” الجمعة – أنها لا تختلف مع المجتمعات الغربية والأوروبية التي تسمح بأن تُنجب المرأة بدون زواج، مضيفةً: “إذا كانت هناك قوانين مدنية بلبنان تسمح بهذا الأمر لكنت أول واحدة عملت هالشي، ولكننا في مجتمع شرقي، وثقافتنا لا تسمح بهذا”.

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