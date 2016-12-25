بالفيديو..اليسا تثير جدل حول تأيدها للحمل والانجاب بدون زواج

بيروت (صدى):
أثارت الفنانة اللبنانية إليسا حالة من الجدل حول تأييدها لحمل المرأة وانجابها دون “زواج” بشرط أن تكون هناك قوانين مدنية تسمح بهذا الأمر.
وقالت “إليسا” – في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “كل يوم” الجمعة – أنها لا تختلف مع المجتمعات الغربية والأوروبية التي تسمح بأن تُنجب المرأة بدون زواج، مضيفةً: “إذا كانت هناك قوانين مدنية بلبنان تسمح بهذا الأمر لكنت أول واحدة عملت هالشي، ولكننا في مجتمع شرقي، وثقافتنا لا تسمح بهذا”.
https://
11 تعليق
الرافضه يحبون المتعه وهي واضح تحب المتعة وتخاف يجيها ولد ماتدري من ابوه عشان كذا ودها بذا الشي
حسبي الله ونعم الوكيل
معقول أليسا بعدها ماتزوجت ?
من جدها ذي !
😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷
ماناقصنا الا انتم, واضح انهم وصلو الى درجة من الانحلال ليس عليها من مزيد
الحمد لله على نعمة الإسلام ..
ياؤيسسسي بسسس ,,.
قبر يقبر هالخشم اللي تقل صفيرة ورعان ( يعني تقل صفيرة اطفال )
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d
لم تقل أليسا ما جأتم في عنوان الفيديو ، العنوان في وادي وتصريحها مغايير له ، أعجبني ردها للمذيع المستفز والسيساوي إنتبه نحنا مجتمع شرقاوي ،
الله ياخذ عمرك