هكذا دفعت قناة تونسية لجورج وسوف من أجل حلقة خاصة معه!!

تونس (صدى):

اكدت مواقع إخبارية تونسيّة، أنّ الفنان جورج سيتقاضى حوالي 800 الف دينار تونسي، من اجل حضوره في برنامج “عائشة” الذي يبثّ على قناة التاسعة” التونسية .

وحضر جورج وسوف بتونس يوم الجمعة لإجراء الحوار، الذي تم تسجيله بالفعل، فيما أشارت مصادر مطلعة أن الحلقة ستكون “استثنائية”.

الجدير بالذكر أن أن “سلطان الطرب” قام بخمس لقاءات تلفزيونية فقط في حياته، وسيكون هذا اللقاء السادس في تونس.

فيما نفى المكلف بالإعلام و الاتصال بوزارة النقل جمال الفرشيشي ما راج بخصوص تعرض حقيبة الفنان جورج وسوف للسرقة أو الاختفاء لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي .