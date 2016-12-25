هكذا دفعت قناة تونسية لجورج وسوف من أجل حلقة خاصة معه!!

تونس (صدى):
اكدت مواقع إخبارية تونسيّة، أنّ الفنان جورج سيتقاضى حوالي 800 الف دينار تونسي، من اجل حضوره في برنامج “عائشة” الذي يبثّ على قناة التاسعة” التونسية .
وحضر جورج وسوف بتونس يوم الجمعة لإجراء الحوار، الذي تم تسجيله بالفعل، فيما أشارت مصادر مطلعة أن الحلقة ستكون “استثنائية”.
الجدير بالذكر أن أن “سلطان الطرب” قام بخمس لقاءات تلفزيونية فقط في حياته، وسيكون هذا اللقاء السادس في تونس.
فيما نفى المكلف بالإعلام و الاتصال بوزارة النقل جمال الفرشيشي ما راج بخصوص تعرض حقيبة الفنان جورج وسوف للسرقة أو الاختفاء لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي .
8 تعليقات
1.200.000 مليون ومائتين الف ريال سعودي
يعادل 1600.000 ريال سعودي
ياكرهي له قطيعة
الحمد لله والشكر
١٢٩٦٦٢٦٫٧٩ ريال
مالت عليك وعليه .هذا مو سمعت انه مريض ابو سبع رواح .ليته يتوب قبل هادم اللاذات ياخذه هو ع هذا الحال .
محد شاف آلة حاسبة يعيال🖥⌨
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لا حول ولا قوة الا بالله … ملايين تبعثر على الفنانيين واللاعبين ويحرم منها من يقوم بخدمة المجتمعات كالاطباء والمهندسين والطيارين ومن في صفهم