  • نشر : 2016/12/25 - 1:08 م
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  • 8 تعليق
  • منوعات

هكذا دفعت قناة تونسية لجورج وسوف من أجل حلقة خاصة معه!!

هكذا دفعت قناة تونسية لجورج وسوف من أجل حلقة خاصة معه!!
تونس (صدى):

اكدت مواقع إخبارية تونسيّة، أنّ الفنان جورج سيتقاضى حوالي 800 الف دينار تونسي، من اجل حضوره في برنامج “عائشة” الذي يبثّ على قناة التاسعة” التونسية .

 

وحضر جورج وسوف بتونس يوم الجمعة لإجراء الحوار، الذي تم تسجيله بالفعل، فيما أشارت مصادر مطلعة أن الحلقة ستكون “استثنائية”.

 

الجدير بالذكر أن أن “سلطان الطرب” قام بخمس لقاءات تلفزيونية فقط في حياته، وسيكون هذا اللقاء السادس في تونس.

 

فيما نفى المكلف بالإعلام و الاتصال بوزارة النقل جمال الفرشيشي ما راج بخصوص تعرض حقيبة الفنان جورج وسوف للسرقة أو الاختفاء لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي .




8 تعليقات


  1. عبدالله [ عدد التعليقات: 31 ] 25/12/2016 في
    رد
    1

    1.200.000 مليون ومائتين الف ريال سعودي

  2. خالد [ عدد التعليقات: 1 ] 25/12/2016 في
    رد
    2

    يعادل 1600.000 ريال سعودي

  3. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9865 ] 25/12/2016 في
    رد
    3

    ياكرهي له قطيعة

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9108 ] 25/12/2016 في
    رد
    4

    الحمد لله والشكر

  5. حسون البلوي [ عدد التعليقات: 562 ] 25/12/2016 في
    رد
    5

    ١٢٩٦٦٢٦٫٧٩ ريال

  6. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 360 ] 26/12/2016 في
    رد
    6

    مالت عليك وعليه .هذا مو سمعت انه مريض ابو سبع رواح .ليته يتوب قبل هادم اللاذات ياخذه هو ع هذا الحال .

  7. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11204 ] 26/12/2016 في
    رد
    7

    محد شاف آلة حاسبة يعيال🖥⌨
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  8. بو نواس [ عدد التعليقات: 106 ] 26/12/2016 في
    رد
    8

    لا حول ولا قوة الا بالله … ملايين تبعثر على الفنانيين واللاعبين ويحرم منها من يقوم بخدمة المجتمعات كالاطباء والمهندسين والطيارين ومن في صفهم


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