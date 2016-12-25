الإمارات تبدأ توطين مهنتي “ضابط صحة” و”مدخلي البيانات”

أبوظبي (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات البدء في تطبيق قرار توطين مهنتي “ضابط صحة وسلامة مهنية” في قطاعي الانشاءات والصناعة و”مدخلي البيانات” لدى الشركات الكبرى وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل.

جاء ذلك خلال ملتقى نظمته الوزارة مؤخرا في أبوظبي بحضور ناصر الهاملي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين وفريدة عبد الله آل علي الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بأعداد قوائم تضم مجموعة من السير الذاتية لمواطنين قادرين على شغل المهنتين وتزويد المنشآت المستهدفة بها لاختيار ما يناسبها من الأسماء التي تضمها وذلك انطلاقا من الحرص على دعم تلك المنشآت ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة.