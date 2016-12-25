تقلبات جوية تتسبب في حوادث مرورية متفرقة في باكستان

إسلام آباد (صدى):

لقي 10 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب أكثر من 50 آخرين بسبب حوادث مرورية متعلقة بالضباب في مناطق مختلفة بإقليم البنجاب الباكستاني.

ونقلت وسائل إعلان أن حافلة تقل ركابا من منطقة “سيالكوت” إلى تل “سانجلا” قد انقلبت اليوم الاحد قرب منطقة “حافظ آباد سوخيكي” بسبب الضباب الكثيف المنتشر، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين.

وفي سياق متصل، قتل شخصان وأصيب 12 آخرين في حادثي مرور منفصلين في منطقة “شيخوبورا” اليوم الأحد. كما انقلبت حافلة، كانت تقل مدعوين إلى حفل زفاف وهي في طريقها من لاهور إلى منطقة “بوريوالا” بالقرب من طريق “باتوكي” مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 15 آخرين. واصدمت شاحنة مع مركبة ركاب بالقرب من منطقة “سوخيكي” مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين.