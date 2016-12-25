أسعار البيض ترتفع.. والباعة يعزون الأمر إلى انخفاض العرض

واصلت أسعار البيض ارتفاعها مجدداً، حيث سجّل سعر الطبق الواحد 14 ريالاً، وعزا باعة الأسباب إلى انخفاض العرض في فصل الشتاء من كل عام.
وعبر عدد من المواطنين اعن استياءهم، وتخوفهم من عودة أسعار الـ 18 ريالاً التي سُجّلت قبل عامين؛ مطالبين بفرض رقابة صارمة على الشركات المنتجة خلال فترة الشتاء.
وفي السياق، أوضح رئيس جمعية منتجي الدواجن بعسير الدكتور عبدالله بن كدمان، أن هناك عوامل متعدّدة تتحكم في السعر من أبرزها العرض والطلب وزيادة توافر المستورد ومعدل الإنتاج، مشيراً إلى أن إنتاج المملكة للعام الحالي أكثر من الاحتياج، بما يزيد على 30 %.
وأضاف ابن كدمان؛ أن كميات الإنتاج تختلف وفقاً للفصول، وأقل إنتاج يكون في أوقات البرد “الشتاء”؛ مبيناً أن الطلب يزيد في هذه الفترة من العام، وينخفض بالصيف وأوقات الإجازات.
14 تعليق
أفا يالستات الدجاج 🐓🐓🐓🐓🐓
وين البيض 😡
من طرق التلاعب في الأسعار قبل سنه مسكوا تاجر يمني
يشتري البيض بكمات كبيرة ويخزنه ببدروم عمارة في مكة
ابحثوا عن أي تلاعب في الأسعار تجدوا اليمني هو المتسبب
ههههههههههههه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متى يتم تصنيف البيض عندنا مثل ما هو معمول به في اوروبا او امريكا حتى لا يتلاعب بنا اصحاب البقالات او السوبر ماركت ، وكذلك تثبيت السعر حيث ان المملكة مكتفيه ذاتيا من انتاج البيض المائدة ، فيجب فعلا تثبيت التاريخ على البيض بالاضافة لاسم المزرعة وموقعها ويكون سعره اول مايطلع من المزرعة ب 13 ريال وبعد خمسة ايام إذا لم يباع ينزل سعرة ويكون ب 9 ريال وبعد اربعة ايام اذا لم يباع يكون سعرة ب 6 ريال وبعد اربعة ايام يباع بسعر 4 ريال وإذا لم يباع بعد هذه المدة يتم تحويله للإتلاف او الاستفادة منه بتحويله لمسحوق بيض بودره .
مقاطعه مقاطعه ي الشعب
الين يصير ب 4 ريالات أصلا البيض لايستفاد منه في الشتاء وهو سبب رئيسي للانفلونزا لاينصح بتناوله اذا عندك زكام وكحه وهي من أكثر الأمراض شيوعاً في الشتاء.
مقااااااااطعه.
تعليق ٥
تسلم يمناك
فعلًا العلاج في كل شيء المقاطعة وبس
حتى تسلم جن التجار
يا ناس انتم صادقين احنا تشرين ١٤ريال لنا اكثر من ٣سنوات كان اول ١١ ثم طلع ١٣ وثبت على١٤وشطح قبل سنتين الى١٨ ورجع مره ثانية ١٤ بالذات الي مختم عليه القاضي
يا ناس انتم صادقين احنا نشريه ١٤ريال لنا اكثر من ٣سنوات كان اول ١١ ثم طلع ١٣ وثبت على١٤وشطح قبل سنتين الى١٨ ورجع مره ثانية ١٤ بالذات الي مختم عليه القاضي
والله انا شريته من بنده ١١ ريال اما المحلات الثانية مدري عنها
على مين هذا الكلام ياااا ابن كدمان .. السعر هو هو سوأً كان صيف ولا شتاء ..!!
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لكن الدور والباقي على وزارة التجارة أو حماية المستهلك ..!
ياليت بس البيض وامره هين. احياناً اجد لصقه. السعر فوق بعض واحيانا الرقم مو واضح اكثر من مره. مدري هم يعيدون التسعيره والى كيف
وأنت سالم يا فيتامين و وأنا أتعهد بمقاطعة البيض من الآن حتى سعر 11 ريال أو 12 ريال غالي لازم يرجع لسعره السابق قبل سنوات قليله وهو 7 ريال مقااااااااطعه.
ولا يعني بتقاطعون البيض
افضل شئ بيض دجاج المزارع العضوي انصح اي واحد يبغى بيض إذهب لسوق الطيور يوم الجمعة الصباح وتحصله ب10ريال وفيه 20 حبه ولا 15 حبه لكن افضل من بيض الدجاج المصانع المعروفه ،لانه عضوي