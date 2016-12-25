أسعار البيض ترتفع.. والباعة يعزون الأمر إلى انخفاض العرض

عادل الحربي (صدى):

واصلت أسعار البيض ارتفاعها مجدداً، حيث سجّل سعر الطبق الواحد 14 ريالاً، وعزا باعة الأسباب إلى انخفاض العرض في فصل الشتاء من كل عام.

وعبر عدد من المواطنين اعن استياءهم، وتخوفهم من عودة أسعار الـ 18 ريالاً التي سُجّلت قبل عامين؛ مطالبين بفرض رقابة صارمة على الشركات المنتجة خلال فترة الشتاء.

وفي السياق، أوضح رئيس جمعية منتجي الدواجن بعسير الدكتور عبدالله بن كدمان، أن هناك عوامل متعدّدة تتحكم في السعر من أبرزها العرض والطلب وزيادة توافر المستورد ومعدل الإنتاج، مشيراً إلى أن إنتاج المملكة للعام الحالي أكثر من الاحتياج، بما يزيد على 30 %.

وأضاف ابن كدمان؛ أن كميات الإنتاج تختلف وفقاً للفصول، وأقل إنتاج يكون في أوقات البرد “الشتاء”؛ مبيناً أن الطلب يزيد في هذه الفترة من العام، وينخفض بالصيف وأوقات الإجازات.