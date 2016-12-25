اربعة اصابات وحالة وفاة بحادث إنقلاب الخمرة

نايف السالم (صدى):

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أبوزيد، أنه تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، صباح اليوم الاحد، في تمام الساعة 11 :49 بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم، نتج عنه 5 إصابات.

وأضاف: “فور تلقي البلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (3)فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث، ليجدوا (5)إصابات توزعوا كالتالي: مصابين حالتهما متوسطة، مصابين بسيطة وحالة وفاه بالموقع”.

وقال أبوزيد: قٌدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضيّة إلى مستشفى الملك عبد العزيز بمحافظة جدة.