تقرير لهيئة الإحصاء يكشف عن معدلات إنفاق السعوديين شهرياً على السكن والطاقة

محمود البلوي (صدى):

كشف تقرير حديث للهيئة العامة والإحصاء، أن متوسط إنفاق الأسرة السعودية على السكن والمياه والطاقة يُقدَّر بـ 3183 ريالاً شهرياً.

وأوضح التقرير أن مجموعة السلع والخدمات الشخصية المتنوعة مثّلت أعلى نسبة من متوسط إنفاق الأسرة السعودية بـ3251 ريالاً شهرياً، تلتها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ3183 ريالاً شهرياً، ثم معدل الإنفاق على الأغذية والمشروبات البالغ 2594 ريالاً شهرياً.

وأضاف أن إنفاق الأسرة السعودية على السكن والطاقة في منطقة القصيم سجلت أعلى معدلات ، وذلك بمتوسط 4444 ريالاً شهرياً، تلتها المنطقة الشرقية بـ3923 ريالاً، ثم حائل بـ3518 ريالاً شهرياً، فيما سُجل أدنى إنفاق شهري في منطقة تبوك بواقع 2252 ريالاً.

كما تصدرت الأسرة السعودية في المدينة المنورة أعلى معدلات إنفاق الاستهلاك الشهري في جميع تلك القطاعات بـ15475 ريالاً، تلتها المنطقة الشرقية بـ15357 ريالاً، في حين سجلت منطقة نجران أدنى متوسط إنفاق استهلاكي شهري للأسرة السعودية بـ8400 ريال.