حادث تصادم يصيب 6 معلمات وسائقهن في الليث

نايف السالم (صدى):

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي في الليث حادث تعرض تصادم على طريق (الليث- غميقة)، تَعَرّضت على إثره ٦ معلمات وسائقهن، إلى الإصابة.

وأوضحت مصادر في ملابسات الحادثة أن سيارة من نوع “فان” كانت قادمة من مكة المكرمة، وتُقِل على متنها ٦ معلمات يعملن في مدارس ربوع العين والغمايات شرق الليث، وأثناء سيرها بطريق (الليث- غميقة) فوجئ قائدها بسيارة من نوع “هايلكس” كانت تسير أمامه، تنحرف عن مسارها باتجاه إحدى محطات الوقود؛ حيث لم يتمكن قائد سيارة نقل المعلمات من تفاديها.

وأضاف المصدر أنه تم نقل المعلمات المصابات وسائقهن إلى مستشفى الليث العام، وتراوحت إصاباتهن بين الكدمات والرضوض.