الاتحاد: توصلنا لاتفاق مع وكيل مانسو لحل أزمة خصم النقاط الثلاث

معاذ محمود (صدى):

أكد مسؤلو نادي الاتحاد، توصلهم لاتفاق نهائي مع الممثل القانوني للاعب مانسو في القضية التي على أثرها تعرض العميد لخصم 3 نقاط من رصيده في الدوري، بسبب قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي.

وأصدر النادي بيانا رسميا صباح اليوم نص على “تلقت إدارة نادي الاتحاد بكل أسف قرار التنفيذ الصادر عن لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بحسم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الاول في مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الجاري وقد جاء هذا القرار استجابة لطلب لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم وفقا لتداعيات قضية اللاعب مانسو.

وتؤكد إدارة نادي الاتحاد بأنها منذ تلقيها طلب حسم النقاط الثلاث لم تدخر جهدا لتصحيح الوضع وإزالة الأسباب التي كانت وراء هذا الإجراء للمحافظة على النقاط الثلاث وقامت بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية بالموضوع.

وقد ساهمت جهود الإدارة في الوصول الى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب مانسو بطلب تعليق حسم النقاط الثلاث للوصول الى تسوية للإشكاليات التي كانت وراء تداعيات هذه القضية وفي هذا الحصوص تلقنا صورة من خطاب الممثل القانوني للاعب والموجه الى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وإدارة نادي الاتحاد تثمن دور جماهير النادي الوفية التي كانت وستظل وراء هذه الانتصارات التي حققها الفريق الاول لكرة القدم وتؤكد بأنها تبذل قصارى جهدها والعمل كذلك على استعادة تلك النقاط بكافة السبل القانوني والله ولي التوفيق”.