آل إبراهيم : دلالات الميزانية تضاعف من مسؤولياتنا في تعزيز كفاءة الأداء الخدمي وتطوير العوائد الاستثمارية والتنموية

نايف السالم (صدى):

رفع معالي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة.

وقال آل إبراهيم إن مضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين والمسؤولين بهذه المناسبة تأتي تأكيدا منه – حفظه الله – على تحقيق تطلعاتهم وآمالهم وفق سياسة عازمة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذ السياسات الاصلاحية بكل دقة لمواصلة برامج التطوير في كافة المجالات.

وأوضح معالي الرئيس التنفيذي للشركة أن أرقام الميزانية المعلنة واجهت بكفاءة الظروف الاقتصادية والمالية والتحديات الإقليمية والدولية من خلال الاستفادة من ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من خيارات متعددة سواء في جانب الملاءة المالية للاحتياط النقدي أو قدرته الائتمانية العالية أو مستويات الدين المنخفضة التي لا تتجاوز الخمسة في المئة من الناتج المحلي.

وأضاف آل إبراهيم بأن الدولة سعت وفق بعد نظر قائدها – حفظه الله – إلى تعزيز إمكاناتها بالاستغلال الأمثل للموارد غير النفطية وتنويع مصادر الدخل وتنمية المدخرات في دلالة على عزم الدولة السير بخطى ثابتة نحو تحقيق الرؤية المستقبلية الطموحة ٢٠٣٠

وقال آل إبراهيم أن الميزانية تعكس بجلاء مهنية التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات باتجاه الشفافية والافصاح تماشياً مع برنامج التحول الوطني الذي يستهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد وتعزيز تنافسية قطاعات الأعمال.

وأوضح معالي الرئيس التنفيذي للشركة أن التوجه الحكومي الجديد بإعادة هيكلة دعم الطاقة يستهدف بإيجابياته المتعددة رفع كفاءة الدعم وعدالة توزيعه على المستحقين من ذوي الدخل المنخفض من خلال برنامج حساب المواطن وحمايتهم من الاثار الاقتصادية المُحتملة بالإضافة إلى تشجيع تلك الأسر على الاستهلاك الرشيد للطاقة.

وأشار آل إبراهيم إلى أن تأكيد المليك حفظه الله على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل خارطة عمل تدفع لتطوير الخدمات وتحقيق التنافسية وهو ما تتضمنه استراتيجية شركة المياه الوطنية في تعزيز اختصاصها والرفع بأدائها لخدمة قطاعي المياه والصرف الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لشركائها العملاء.

وأضاف آل إبراهيم أن المشاريع التي تنفذها الشركة في قطاعي المياه والبيئة تخضع لمراجعة دقيقة وتحظى بمؤشرات أداء تعزز جانب الكفاءة والحوكمة في نواحي الإدارة والتنفيذ، كما تواصل الشركة برامجها التطويرية والرقابية الفاعلة في نظم الفوترة والصيانة والتشغيل بما يكفل مهنية أداءها وجودة تنفيذها سعيا لرضا عملائنا من مواطنين ومقيمين.

وأكد آل إبراهيم أن الميزانية تضاعف من مسؤولياتنا كشركة وطنية للاستفادة المثلى من التوجه الحالي لمرحلة الرؤية والتحول بما يعزز استهداف الأولويات في تنفيذ خططنا وتفعيل الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص بما يطور العوائد التنموية المستدامة وإيجاد تحسين نوعي في المياه المقدمة وتعزيز التنافسية الإيجابية في نطاق اعمالنا.