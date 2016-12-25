بالفيديو.. متسولات يمنيات يرتدين قمصان مكتوب عليها «ياحسين» بالرياض

نايف السالم (صدى):

انتشرت متسولات يمنيات بالرياض وهن يرتدين قمصان مكتوب عليها «ياحسين».

وأظهر مقطع فيديو متداول فتيات يمنيات يجلسن قرب محطات البنزين يتسولن ويرتدين قمصان مكتوب عليها «يا حسين»، ورجح متداولو الفيديو أنهن يتم استغلالهن في التسول بهذه القمصان.