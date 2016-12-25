بالفيديو.. متسولات يمنيات يرتدين قمصان مكتوب عليها «ياحسين» بالرياض

نايف السالم (صدى):
انتشرت متسولات يمنيات بالرياض وهن يرتدين قمصان مكتوب عليها «ياحسين».
وأظهر مقطع فيديو متداول فتيات يمنيات يجلسن قرب محطات البنزين يتسولن ويرتدين قمصان مكتوب عليها «يا حسين»، ورجح متداولو الفيديو أنهن يتم استغلالهن في التسول بهذه القمصان.
10 تعليقات
مافيها شي ابد اجل مو أحسن من صور الممثلات والفنانين يا متعلمين يابتوع المدارس
أعصابك يامحيميد وش فيك زعلان
حرر الرد
نعم اشهد انك كفوووووووو
سبحان الله من دراستنا كنا مانعرف اي شي عن اهل البيت
وكبرنا صرنا ندرس كلامهم في الكتاب الغير مسلمه
يامحميد ماقول الا الله لايوفق الكلب علي عفاش هو شلته الفاسدة ومعهم عبد المجوس الحوثي عليهم من الله مايستحقون اسال الله بمنه وكرمه ان يستر على هالبنات اللي المفترض مكانهم المدارس لكن بيجي يومك يالكلب
يابتوع المدارس يالمحيميد ؟!
وش تحس فيه…؟
مع احترامي للكل ولك لجهلك، فقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم – : (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه)
أولا/ لا يجوز السكوت عن الحق والدليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم .
ومن القرآن الكريم { لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون } ( المائدة : 78 – 79 ) .
ثانيا/ العبارة المكتوبه فيها (أشراك) مع الله سبحانه وطلب التوسل منه وكلنا نعلم انها مناجاة الروافض عليهم من الله ما يستحقون يزعمون أنهم بذلك يتوسلون بهم إلى الله لقضاء الحاجات وتفريج الكربات، ولو أن هؤلاء الروافض الجهلة رجعوا إلى القرآن والسنة وفقهوا ما جاء فيهما بشأن الدعاء والتوسل لعرفوا ما هو التوسل الحقيقي المشروع ؟
قال تعالى: ( قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ * وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ) سبأ :22
وقال تعالى( وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنْ الظَّالِمِينَ * وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ ) يونس الآيه: 106،107
وقال تعالى: ( وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ ) البقرة:165
وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً الى يوم الدين.
لا مو احسن صور الفنانين معصية لكن ياحسين شرك يدعو غير الله دورو اهلهن وترحيل عند الحوثي
هذول .. حوثيين أو تم أستغلالهم من جهة الحوثيين والروافض ..!!!!
.
هذا مؤشر خطير .. أنتبهوا له !!!
عليه الصلاة والسلام .جزاك الله خير يامحمد العمري..
حرر الرد