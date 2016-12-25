بالصور.. جثمان الشهيد شراري يصل للجوف على متن طائرة خاصة

علي العنزي (صدى):

وصل صباح اليوم ، جثمان شهيد الواجب الجندي سلطان عايد فرحان الشراري لمنطقة الجوف؛ على متن طائرة خاصّة بعد استشهاده في ميدان الشرف على الحد الجنوبي، أمس السبت.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً أعلنت فيه أمس، أنه عند الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت، تعرّض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية، وتمّ التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف.

وأضافت أنه نتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة الجندي سلطان بن عايد فرحان الشراري؛ واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى.