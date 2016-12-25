مريض نفسي يعتدي على إمام مسجد في جازان بالسلاسل

حسن الجعفري (صدى):

سيطر مصلون في أحد مساجد أبو عريش التابعة لمنقطة جازان، على معتل نفسي قام بالتهجم على الإمام أثناء أداء صلاة المغرب بسلاسل كانت بحوزته، حيث أبلغ الحاضرون الجهات الأمنية لمباشرة الحادثة.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان محمد كريري، أن المعتدي يعاني من عوارض نفسية.

وأضاف أنه قام برمي سلسلة على الإمام ولم يصب بأذى، فيما أشار إلى تدخل المصلون لاحتواء الموقف وإخراج المريض من المسجد.