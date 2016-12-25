سجن خادمة منزلية لدى نجمة مصرية شهيرة

القاهرة (صدى):

علّقت الفنانة المصرية نادية الجندي عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام” على الحكم القضائي الذي صدر بحق سمر، الخادمة المنزلية التي تعمل لحسابها قائلة ؛”اتقي شر من أحسنت إليه”.

وعاقبت المحكمة بسجن سمر مدة سنة، بعد ثبوت اتهامها بسرقة فيلا الجندي، إذ سرقت أكثر من 20 ألف جنيه مصري بالإضافة إلى إكسسوارات وعطور.

وكانت الجندي تقدمت ببلاغ ضد الخادمة المنزلية، ونجحت النيابة في الحصول على الأدلة التي تدين الخادمة التي عملت لحساب النجمة المصرية لأكثر من 5 أعوام.