موسكو (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع الروسية انتشال 4 جثث من ضحايا الطائرة المنكوبة الآن.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية انتشال 4 جثث من ضحايا الطائرة المنكوبة الآن.
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح اليوم الأحد العثور على حطام الطائرة التابعة لوزارة الدفاع من طراز توبوليف تو-154والتي اختفت عن الرادار قرب ساحل سوتشي على متنها 91 شخصًا من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مدينة ادلر جنوب روسيا.
2 تعليقان
توكم ماشفتوا شي والله يادم اخوانا السوريين مايروح هدر
عساكم من ذا وأردا ,, الله يدمركم وبشار معكم ومن على شاكلتكم !