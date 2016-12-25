موسكو (صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انتشال 4 جثث من ضحايا الطائرة المنكوبة الآن.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح اليوم الأحد العثور على حطام الطائرة التابعة لوزارة الدفاع من طراز توبوليف تو-154والتي اختفت عن الرادار قرب ساحل سوتشي على متنها 91 شخصًا من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مدينة ادلر جنوب روسيا.