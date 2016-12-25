وزارة الدفاع الروسية: انتشال 4 جثث من ضحايا الطائرة المنكوبة

وزارة الدفاع الروسية: انتشال 4 جثث من ضحايا الطائرة المنكوبة
موسكو (صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انتشال 4 جثث من ضحايا الطائرة المنكوبة الآن.
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت صباح اليوم الأحد العثور على حطام الطائرة التابعة لوزارة الدفاع من طراز توبوليف تو-154والتي اختفت عن الرادار قرب ساحل سوتشي على متنها 91 شخصًا من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مدينة ادلر جنوب روسيا.




2 تعليقان


  1. الحنيني [ عدد التعليقات: 1211 ] 25/12/2016 في
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    1

    توكم ماشفتوا شي والله يادم اخوانا السوريين مايروح هدر

  2. هلالي عسل [ عدد التعليقات: 660 ] 25/12/2016 في
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    2

    عساكم من ذا وأردا ,, الله يدمركم وبشار معكم ومن على شاكلتكم !


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