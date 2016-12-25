  • نشر : 2016/12/25 - 11:58 ص
  • 3٬416 مشاهدة
  • 47 تعليق
  • منوعات

لعلاج عجزهم الجنسي .. مشعوذ نصح 3 اشقاء باغتصاب أنثى تمساح فالتهمتهم جميعاً!

لعلاج عجزهم الجنسي .. مشعوذ نصح 3 اشقاء باغتصاب أنثى تمساح فالتهمتهم جميعاً!
وكالات (صدى):

لقي 3 اشقاء من جنوب افريقيا مصرعهم، أثناء محاولتهم اغتصاب أنثى التمساح، لعلاج عجزهم الجنسي، بعد ان اقترح عليهم مشعوذ “طريقة علاج تقليدية”.

وقال والدا الضحايا ان العجز الجنسي لعنة حلت على أسرهم، ومن أجل المساعدة في علاج المرض توجها إلى المشعوذ في منطقتهم، وأعطى المشعوذ الأخوة تميمة اسمها “موفي”. وكان يجب على التميمة حمايتهم من هجمات التماسيح أثناء الجماع مع أنثى التمساح.

وأضاف الوالدان أن التميمة لم تعمل كما يجب، لقد هاجمت التماسيح الأخوة عندما أمسكوا بأنثى التمساح، والتهمتهم.

من جهتها، حذرت سلطات جنوب افريقيا المواطنين من طرق العلاج التقليدية.




47 تعليق


  1. ريان [ عدد التعليقات: 4 ] 25/12/2016 في
    رد
    1

    .

  2. شايب بروحه [ عدد التعليقات: 80 ] 25/12/2016 في
    رد
    2

    لو باديين بالضبان تدريب وبعدين بالتماسيح
    استغفر الله العظيم بس

  3. قليب الذيب [ عدد التعليقات: 186 ] 25/12/2016 في
    رد
    3

    خخخخخخخ استغفر الله

  4. FAHAL (9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 [ عدد التعليقات: 384 ] 25/12/2016 في
    رد
    4

    تمساح مره وحده هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  5. ابو نوار [ عدد التعليقات: 178 ] 25/12/2016 في
    رد
    5

    العقل والدين نعمة

  6. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8601 ] 25/12/2016 في
    رد
    6

    كلن يدور الجنس لو بذنب التماس خخخخخخخ والله يابعض الناس لو تقول له علاجك في عصفور انه مايوفره

  7. متكوش [ عدد التعليقات: 153 ] 25/12/2016 في
    رد
    7

    ههههههههههههههههههههههه مخ مافية

  8. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 [ عدد التعليقات: 1901 ] 25/12/2016 في
    رد
    8

    عز الله الرجال ماهمهم بالدنيا الا الجنس عقول معلقة بخصاويهم الحمدلله على نعمة العقل

  9. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9847 ] 25/12/2016 في
    رد
    9

    ههههههههههه شر البلية مايضحك دلوخ مافيه عقل

  10. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6366 ] 25/12/2016 في
    رد
    10

    لاحول نيتهم كانت شينه يالله حسن الخاتمه.

  11. رااايق [ عدد التعليقات: 2252 ] 25/12/2016 في
    رد
    11

    وأضاف الوالدان أن التميمة لم تعمل كما يجب .. !!! كان شحمتوها علشان تعمل كما يجب ..!! ههههه
    .
    تمساااااح مرة وحدة !! كان خلاها المشعوذ بقرة على الأقل زبدتها منها وفيهااا .. هااااااااااااع هع
    .
    أستغفر الله وأتوب إليه ,, الحمد لله على نعمة الأسلام والعقل ..

  12. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9089 ] 25/12/2016 في
    رد
    12

    بهايم

  13. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3362 ] 25/12/2016 في
    رد
    13

    كيف مصابين بعجز جنسي

    ويامرهم الحمار با اغتصاب حيوان وهم اصلا عندهم عجز جنسي

    كيف يغتصبونه اجل

    عجز جنسي يعني مايقوم كيف يغتصبون البهيمه

    بيدينهم ورجلينهم واصابعهم

  14. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 391 ] 25/12/2016 في
    رد
    14

    الهوزاني العتيبي كلامك عين العقل ,,,

  15. وهم الايام يمشي في الطريق اللي كله سراااااب سراااااب [ عدد التعليقات: 2426 ] 25/12/2016 في
    رد
    15

    الحين العجز الجنسي لدى الرجال وعرفناه من الأخ الهوزاني مشكورا
    الحين كيف نعرف العجز الجنسي لدى النساء افيدونا مشكورين حيث إننا مقبلون ع زواج ف القريب العاجل ان شاء الله ونبي نصير خبره مشان نعرف العلاج قبل ان يقع الفاس ب الراس 😁

  16. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2740 ] 25/12/2016 في
    رد
    16

    هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ..

  17. وهم الايام يمشي في الطريق اللي كله سراااااب سراااااب [ عدد التعليقات: 2426 ] 25/12/2016 في
    رد
    17

    اسووووم اسووووم اسووووم

  18. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 391 ] 25/12/2016 في
    رد
    18

    يسعد مساك وهم ،،،

    كنت ابقولك أني رحت لمكه أخذت عمره ودعيت لك هناك ،،

    ان ربي يبعد عنك كل هم و يرزقك الزوجه الصالحه اللي تحبك وتموت فيك ،،،

    اما بالنسبه لسؤالك عن العجز عند النساء ماراح أقولك هههه بس لاتخاف

    ابد عجزها عادي مو فضيحه زي العجز عند الرجال 🤐

  19. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2426 ] 25/12/2016 في
    رد
    19

    هلا وغلا مرحبا ومسهلا غرررروم الله يسعد ايامتس وسنيتس ،،،
    تقبل الله وعمرة مقبولة وذنب مغفور ان شاء الله ،،،

    آمين ي رب يتقبل دعاتس ي غرام ،،، جعل من جابتس الجنة ،،، وجزاتس الله عني خير الجزاء ،،، والله يكتب اجرتس ي غرااام ،،، وبيض الله وجهتس يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ،،، هذا والله من طيب اصلتس ي غررام ،،، والله فرحتيني فديت عمرتس اختي العزيزه غررام ،،، الله يفرح قلبتس ف اللي تتمنينه دنيا وآخره ويخليتس البنوته الحلوة وزوجتس ويخليتس لهم والله لايفرق بينكم ويسعدكم وجعل حياتكم الزوجيه والدنيوية وفي الاخره ،،،
    والله ي غررام اسعدتيني جعل ربي يسعدتس ويوفقتس ويستر عليتس ويخليتس لعين ترجيتس ،،،
    والله فقدتس وانا اخوتس من يوم الخميس وتعليقتس وقف ع ٣٧٤ وجاء في بالي قلت اكيد غرووم عندها زيارات عائليه في الويكند ،،، والله طلتس في الصحيفه تسعدني جدا وتعطيني تفاؤل وألف الف الف شكر لتس ي غراام وتقبلي مني هالوردات هديه متواضعة لتس 🌹🌹🌹💐
    واذا الله وفق ان شاء الله اول بطاقة دعوة اسبيشل لتس 🌹
    والحمدلله ع السلامة وعودا حميدا 😂😂😂

  20. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 345 ] 25/12/2016 في
    رد
    20

    ياالله ياكبر التمساح فعلا اكلهم كلهم .حقهم وماجاهم .والا بالعقل من يصدق الساحر .لو اول ماقاله لهم غسلوا يدينهم منه مو ع طول مدرعمين وجابوا له الشرطه .ليته قال لهم انسان كان تنبلع لكن حيوان لا ومختار لهم حيوان قوي .شكل الساحر شافهم جنسيين وقال يقلهم كذا عشان يفتك الناس منهم .

  21. العدناني [ عدد التعليقات: 1326 ] 25/12/2016 في
    رد
    21

    هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
    الله يقطع شرك
    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  22. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 391 ] 25/12/2016 في
    رد
    22

    فديتك وهم ،،

    أحرجتني بكل هالكلام الحلو اللي وجهته لي ،،

    وانت تستاهل كل الخير ربي يوفقك ويسعدك دوم ،،،

    وورداتك مقبوله ☺️ << فرحااانه بورداتي

    🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

  23. عنتر فاضي جيبه [ عدد التعليقات: 490 ] 25/12/2016 في
    رد
    23

    ايش هذي الهرررررررررررررررررطقة ترانا صدقنا .. على اساس ان الثلاثة مجتمعين بخيشة وينتظرون التمساحة ايش هذا الهبل

  24. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2740 ] 25/12/2016 في
    رد
    24

    وهم .. عجز النساءء اللي تجيك باردهه وماتتفاعل معاك وقت الشسمهه .. مهما داعبت ومهما قولبتها مايفيد معاها تقول تسؤي مع جدار ههههههههه

  25. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2426 ] 25/12/2016 في
    رد
    25

    تستاهلين الطيب طيب الله فالتس ي غرام ي أطيب قلب ،،
    وقليل ف حقتس ايه وربي ي غرام بعيدا عن المجاملة والمحاباة والنفاق ،،
    انتي ي غرام اكبر داعم لي معنويا ونفسيا في الصحيفه ،،
    انتي والعزيزات ع قلبي دانه والمحرومة وخصوصا دانه اكثر من مره فديت راسها لاشافتني متضايق تجيب لي كلام يريح النفس جعل ربي يريح قلوبكن والله يرفع قدركن ويعز شانكن جميع لاخلا ولاعدم انتوا🌹🌹🌹الصحيفه

  26. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2426 ] 25/12/2016 في
    رد
    26

    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الله يرج ابليستس ي اسووووم 😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂

  27. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2426 ] 25/12/2016 في
    رد
    27

    الله يسعدتس ي اسووووم ويهدي الحب ولد خالتس ويعرس عليتس ب أسرع وقت قبل لاتوصلين لمرحلة الهلوسة 😁😁😁😁

  28. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11247 ] 25/12/2016 في
    رد
    28

    سبحان من يرزق بغير حساب التماسيح في امان الله وجاها رزقها رغدا بالهناء والعافيه على بطونك يا التماسيح والله يرزقك بوجبات اكثر من كذا

  29. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2740 ] 25/12/2016 في
    رد
    29

    ههههه .. جعلهاا دومم ضحكاتككك ..
    _
    اممممممممممييييين يياررررب .. ^_^ .. هو انا وصلتها وخلاصص هه

  30. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2426 ] 25/12/2016 في
    رد
    30

    واياتس ي اسووووم
    صبرتس بس كلها مسافة السكة وتزين اموركم بإذن الله بس يبيلها صبر شوي مع دعاء اناء الليل وأطراف النهار والله كريم يفرج علينا وعليتس ^_^~~

  31. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2740 ] 25/12/2016 في
    رد
    31

    صدقت , نقول يارب والله يخليك ويسعدكك تسلم ^_^ “

  32. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2426 ] 25/12/2016 في
    رد
    32

    ي المحرومة ترا رديت عليتس في موضوع العسل

  33. B [ عدد التعليقات: 9224 ] 26/12/2016 في
    رد
    33

    حرر الرد

  34. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6366 ] 26/12/2016 في
    رد
    34

    الله يا وهيم الايام وانا ليه ماتحط اسمي مع دانه والمحرومه وغرام الجنوب هو انا مزعلتك بشي ولا جرحت خاطرك بدون لا ادري لكن صدق من قال اللي لقى احبابه نسي اصحابه الله ي الدنيا هذي نهايتها 😰💔

  35. B [ عدد التعليقات: 9224 ] 26/12/2016 في
    رد
    35

    ههههههههههههههههه

  36. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9089 ] 26/12/2016 في
    رد
    36

    تسلم يا وهم الله يسعدك حق وواجب طال عمرك ما سويت شيء ,. واسأل الله االكريم أن يجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقك من حيث لاتحتسب ,,

    ملوكه وحشاني يا دبا كيفك هع

  37. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2426 ] 26/12/2016 في
    رد
    37

    خيااااااااااال البل وهيم الاياااااااااااام وانا ولد ابووووووووي
    وهل يخفى القمر
    أنسى عمري والله ي ملوك ولاانساتس فديت عمرتس 🌹🌹🌹
    ي ملوكة انا قايلتس من زمااااااااااان اني حفرت قلبي 💔 بدريل وحاطتس جواته
    ي ملاااااااااااك انتي قطعه من قلبي💞 ف اشلون انساتس قولي لي فديتس
    ي الغلا بس انتي هاليومين خليتيني وحيد وقاعد لحالي لييييه ي ملاك 😢😢 تجفى ي زين وتقسي عليه 💘 نسيتي سواليفنا كل يوم الضحويه تسليني واسليتس
    حقتس علي وهذي 😘 ع جبينتس وهذي وردتين 🌹🌹هديه مني لتس ورضوة 💎💍خاتم الماس مع الماسة ي الماسة وحساسة

  38. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2426 ] 26/12/2016 في
    رد
    38

    وبكرة ان شاء الله انا وأنتي هنا نحتفل بفوز العالمي ع الهلال ٢/١ 💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛

  39. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2426 ] 26/12/2016 في
    رد
    39

    الله يسلمتس ي دنو ويطول عمرتس الله يخليتس ويبارك فيتس ويوفقتس
    امين واياتس ي رب اجمعين ومن يقرا👈🌹🌹

  40. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2426 ] 26/12/2016 في
    رد
    40

    ب العون انتس لازعلتيني ولاجرحتي خاطري يوم وأنتي اصلا ماتجي منتس الخطيه ي ملوك اشهد ب الله ولاعمرتس ضايقتيني ،،، ملوكة فديت خشمتس سامحيني انتي راعية الاوله وأنتي راس المال ومحد يعرف قدرتس ب الصحيفه الا وهيموه 💞

  41. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2426 ] 26/12/2016 في
    رد
    41

    ملااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك
    ي ملااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك
    ملاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك

  42. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2426 ] 26/12/2016 في
    رد
    42

    😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
    😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  43. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9089 ] 26/12/2016 في
    رد
    43

    وياك وياك يا وهـم ❤️❤️❤️❤️❤️🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

  44. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2426 ] 26/12/2016 في
    رد
    44

    اوووووووماااااااااي قاااااااااااااااااااد
    وااااااااااااااااااااااي واااااااااااااااااااي
    وهيييييييييييييييييييييييييييييييم
    فوووووووووورقيت ملااااااااااااااااااك

    I’m sorry sorry malak

  45. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6366 ] 26/12/2016 في
    رد
    45

    ياعوونتس ياوهيم
    انا ضاق صدري قلت وش بلاه وهيم ماعاد يذكرنا قلت يمكن ضيقت صدرتس مني وانا مدري ياخوتس مير انت تعرف غلاتس عندي وخابره يوم انحفر اسمي في قلبك ❤ بس تخيلت لي علومن ماهي بزينه من كثر غلاتك ومعزتك قلت يمكن اني جرحتس تعرف قدرك عندي ي وهيم
    وانا يوم قطعت من كم يوم شلعت ضرس العقل الله لا يعيده وماتشافيت زين الا جاتني الزكمه الله يسلطها على عدواني وعدوانتس
    لكن الشهاده لله انتس كفوو واحرجتني بكلامك ولا الدعوه من اول كلها غيرة بنات 😂😂😂😂
    ويالله ياكريم يفوز العالمي ويتحقق كلامك
    ثم اعزمكم على الرز الازرق واللحم الاصفر
    والطرطه واخليكم تفقعون النفافيخ وتنبسطون ونخلي سهرتنا صباحي وكل هذا لعيون العالمي 💛💙

  46. خذني حكآية هالزمن خذني ضيآع خذني وطن بس خذني معك..💔 [ عدد التعليقات: 6366 ] 26/12/2016 في
    رد
    46

    ياعووووووووووووووونك ياوهم اشهد بالله اني استحيت 😂

  47. M-512 [ عدد التعليقات: 52 ] 26/12/2016 في
    رد
    47

    يستاهلون ماجائهم غباء مطلق وكفر اعمى الله لايبلانا ،،الزين جلد التمساح غالي سعره لكن قتله ممنوع من منظمة حقوق الحيوان في أفريقيا


اترك تعليق