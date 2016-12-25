لعلاج عجزهم الجنسي .. مشعوذ نصح 3 اشقاء باغتصاب أنثى تمساح فالتهمتهم جميعاً!

وكالات (صدى):
لقي 3 اشقاء من جنوب افريقيا مصرعهم، أثناء محاولتهم اغتصاب أنثى التمساح، لعلاج عجزهم الجنسي، بعد ان اقترح عليهم مشعوذ “طريقة علاج تقليدية”.
وقال والدا الضحايا ان العجز الجنسي لعنة حلت على أسرهم، ومن أجل المساعدة في علاج المرض توجها إلى المشعوذ في منطقتهم، وأعطى المشعوذ الأخوة تميمة اسمها “موفي”. وكان يجب على التميمة حمايتهم من هجمات التماسيح أثناء الجماع مع أنثى التمساح.
وأضاف الوالدان أن التميمة لم تعمل كما يجب، لقد هاجمت التماسيح الأخوة عندما أمسكوا بأنثى التمساح، والتهمتهم.
من جهتها، حذرت سلطات جنوب افريقيا المواطنين من طرق العلاج التقليدية.
47 تعليق
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لو باديين بالضبان تدريب وبعدين بالتماسيح
استغفر الله العظيم بس
خخخخخخخ استغفر الله
تمساح مره وحده هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
العقل والدين نعمة
كلن يدور الجنس لو بذنب التماس خخخخخخخ والله يابعض الناس لو تقول له علاجك في عصفور انه مايوفره
ههههههههههههههههههههههه مخ مافية
عز الله الرجال ماهمهم بالدنيا الا الجنس عقول معلقة بخصاويهم الحمدلله على نعمة العقل
ههههههههههه شر البلية مايضحك دلوخ مافيه عقل
لاحول نيتهم كانت شينه يالله حسن الخاتمه.
وأضاف الوالدان أن التميمة لم تعمل كما يجب .. !!! كان شحمتوها علشان تعمل كما يجب ..!! ههههه
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تمساااااح مرة وحدة !! كان خلاها المشعوذ بقرة على الأقل زبدتها منها وفيهااا .. هااااااااااااع هع
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أستغفر الله وأتوب إليه ,, الحمد لله على نعمة الأسلام والعقل ..
بهايم
كيف مصابين بعجز جنسي
ويامرهم الحمار با اغتصاب حيوان وهم اصلا عندهم عجز جنسي
كيف يغتصبونه اجل
عجز جنسي يعني مايقوم كيف يغتصبون البهيمه
بيدينهم ورجلينهم واصابعهم
الهوزاني العتيبي كلامك عين العقل ,,,
الحين العجز الجنسي لدى الرجال وعرفناه من الأخ الهوزاني مشكورا
الحين كيف نعرف العجز الجنسي لدى النساء افيدونا مشكورين حيث إننا مقبلون ع زواج ف القريب العاجل ان شاء الله ونبي نصير خبره مشان نعرف العلاج قبل ان يقع الفاس ب الراس 😁
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ..
اسووووم اسووووم اسووووم
يسعد مساك وهم ،،،
كنت ابقولك أني رحت لمكه أخذت عمره ودعيت لك هناك ،،
ان ربي يبعد عنك كل هم و يرزقك الزوجه الصالحه اللي تحبك وتموت فيك ،،،
اما بالنسبه لسؤالك عن العجز عند النساء ماراح أقولك هههه بس لاتخاف
ابد عجزها عادي مو فضيحه زي العجز عند الرجال 🤐
هلا وغلا مرحبا ومسهلا غرررروم الله يسعد ايامتس وسنيتس ،،،
تقبل الله وعمرة مقبولة وذنب مغفور ان شاء الله ،،،
آمين ي رب يتقبل دعاتس ي غرام ،،، جعل من جابتس الجنة ،،، وجزاتس الله عني خير الجزاء ،،، والله يكتب اجرتس ي غرااام ،،، وبيض الله وجهتس يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ،،، هذا والله من طيب اصلتس ي غررام ،،، والله فرحتيني فديت عمرتس اختي العزيزه غررام ،،، الله يفرح قلبتس ف اللي تتمنينه دنيا وآخره ويخليتس البنوته الحلوة وزوجتس ويخليتس لهم والله لايفرق بينكم ويسعدكم وجعل حياتكم الزوجيه والدنيوية وفي الاخره ،،،
والله ي غررام اسعدتيني جعل ربي يسعدتس ويوفقتس ويستر عليتس ويخليتس لعين ترجيتس ،،،
والله فقدتس وانا اخوتس من يوم الخميس وتعليقتس وقف ع ٣٧٤ وجاء في بالي قلت اكيد غرووم عندها زيارات عائليه في الويكند ،،، والله طلتس في الصحيفه تسعدني جدا وتعطيني تفاؤل وألف الف الف شكر لتس ي غراام وتقبلي مني هالوردات هديه متواضعة لتس 🌹🌹🌹💐
واذا الله وفق ان شاء الله اول بطاقة دعوة اسبيشل لتس 🌹
والحمدلله ع السلامة وعودا حميدا 😂😂😂
ياالله ياكبر التمساح فعلا اكلهم كلهم .حقهم وماجاهم .والا بالعقل من يصدق الساحر .لو اول ماقاله لهم غسلوا يدينهم منه مو ع طول مدرعمين وجابوا له الشرطه .ليته قال لهم انسان كان تنبلع لكن حيوان لا ومختار لهم حيوان قوي .شكل الساحر شافهم جنسيين وقال يقلهم كذا عشان يفتك الناس منهم .
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الله يقطع شرك
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
فديتك وهم ،،
أحرجتني بكل هالكلام الحلو اللي وجهته لي ،،
وانت تستاهل كل الخير ربي يوفقك ويسعدك دوم ،،،
وورداتك مقبوله ☺️ << فرحااانه بورداتي
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ايش هذي الهرررررررررررررررررطقة ترانا صدقنا .. على اساس ان الثلاثة مجتمعين بخيشة وينتظرون التمساحة ايش هذا الهبل
وهم .. عجز النساءء اللي تجيك باردهه وماتتفاعل معاك وقت الشسمهه .. مهما داعبت ومهما قولبتها مايفيد معاها تقول تسؤي مع جدار ههههههههه
تستاهلين الطيب طيب الله فالتس ي غرام ي أطيب قلب ،،
وقليل ف حقتس ايه وربي ي غرام بعيدا عن المجاملة والمحاباة والنفاق ،،
انتي ي غرام اكبر داعم لي معنويا ونفسيا في الصحيفه ،،
انتي والعزيزات ع قلبي دانه والمحرومة وخصوصا دانه اكثر من مره فديت راسها لاشافتني متضايق تجيب لي كلام يريح النفس جعل ربي يريح قلوبكن والله يرفع قدركن ويعز شانكن جميع لاخلا ولاعدم انتوا🌹🌹🌹الصحيفه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الله يرج ابليستس ي اسووووم 😁😁😁😁😁😁😂😂😂😂
الله يسعدتس ي اسووووم ويهدي الحب ولد خالتس ويعرس عليتس ب أسرع وقت قبل لاتوصلين لمرحلة الهلوسة 😁😁😁😁
سبحان من يرزق بغير حساب التماسيح في امان الله وجاها رزقها رغدا بالهناء والعافيه على بطونك يا التماسيح والله يرزقك بوجبات اكثر من كذا
ههههه .. جعلهاا دومم ضحكاتككك ..
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اممممممممممييييين يياررررب .. ^_^ .. هو انا وصلتها وخلاصص هه
واياتس ي اسووووم
صبرتس بس كلها مسافة السكة وتزين اموركم بإذن الله بس يبيلها صبر شوي مع دعاء اناء الليل وأطراف النهار والله كريم يفرج علينا وعليتس ^_^~~
صدقت , نقول يارب والله يخليك ويسعدكك تسلم ^_^ “
ي المحرومة ترا رديت عليتس في موضوع العسل
حرر الرد
الله يا وهيم الايام وانا ليه ماتحط اسمي مع دانه والمحرومه وغرام الجنوب هو انا مزعلتك بشي ولا جرحت خاطرك بدون لا ادري لكن صدق من قال اللي لقى احبابه نسي اصحابه الله ي الدنيا هذي نهايتها 😰💔
ههههههههههههههههه
تسلم يا وهم الله يسعدك حق وواجب طال عمرك ما سويت شيء ,. واسأل الله االكريم أن يجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقك من حيث لاتحتسب ,,
ملوكه وحشاني يا دبا كيفك هع
خيااااااااااال البل وهيم الاياااااااااااام وانا ولد ابووووووووي
وهل يخفى القمر
أنسى عمري والله ي ملوك ولاانساتس فديت عمرتس 🌹🌹🌹
ي ملوكة انا قايلتس من زمااااااااااان اني حفرت قلبي 💔 بدريل وحاطتس جواته
ي ملاااااااااااك انتي قطعه من قلبي💞 ف اشلون انساتس قولي لي فديتس
ي الغلا بس انتي هاليومين خليتيني وحيد وقاعد لحالي لييييه ي ملاك 😢😢 تجفى ي زين وتقسي عليه 💘 نسيتي سواليفنا كل يوم الضحويه تسليني واسليتس
حقتس علي وهذي 😘 ع جبينتس وهذي وردتين 🌹🌹هديه مني لتس ورضوة 💎💍خاتم الماس مع الماسة ي الماسة وحساسة
وبكرة ان شاء الله انا وأنتي هنا نحتفل بفوز العالمي ع الهلال ٢/١ 💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛
الله يسلمتس ي دنو ويطول عمرتس الله يخليتس ويبارك فيتس ويوفقتس
امين واياتس ي رب اجمعين ومن يقرا👈🌹🌹
ب العون انتس لازعلتيني ولاجرحتي خاطري يوم وأنتي اصلا ماتجي منتس الخطيه ي ملوك اشهد ب الله ولاعمرتس ضايقتيني ،،، ملوكة فديت خشمتس سامحيني انتي راعية الاوله وأنتي راس المال ومحد يعرف قدرتس ب الصحيفه الا وهيموه 💞
ملااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك
ي ملااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك
ملاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
وياك وياك يا وهـم ❤️❤️❤️❤️❤️🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
اوووووووماااااااااي قاااااااااااااااااااد
وااااااااااااااااااااااي واااااااااااااااااااي
وهيييييييييييييييييييييييييييييييم
فوووووووووورقيت ملااااااااااااااااااك
I’m sorry sorry malak
ياعوونتس ياوهيم
انا ضاق صدري قلت وش بلاه وهيم ماعاد يذكرنا قلت يمكن ضيقت صدرتس مني وانا مدري ياخوتس مير انت تعرف غلاتس عندي وخابره يوم انحفر اسمي في قلبك ❤ بس تخيلت لي علومن ماهي بزينه من كثر غلاتك ومعزتك قلت يمكن اني جرحتس تعرف قدرك عندي ي وهيم
وانا يوم قطعت من كم يوم شلعت ضرس العقل الله لا يعيده وماتشافيت زين الا جاتني الزكمه الله يسلطها على عدواني وعدوانتس
لكن الشهاده لله انتس كفوو واحرجتني بكلامك ولا الدعوه من اول كلها غيرة بنات 😂😂😂😂
ويالله ياكريم يفوز العالمي ويتحقق كلامك
ثم اعزمكم على الرز الازرق واللحم الاصفر
والطرطه واخليكم تفقعون النفافيخ وتنبسطون ونخلي سهرتنا صباحي وكل هذا لعيون العالمي 💛💙
ياعووووووووووووووونك ياوهم اشهد بالله اني استحيت 😂
يستاهلون ماجائهم غباء مطلق وكفر اعمى الله لايبلانا ،،الزين جلد التمساح غالي سعره لكن قتله ممنوع من منظمة حقوق الحيوان في أفريقيا