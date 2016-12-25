لعلاج عجزهم الجنسي .. مشعوذ نصح 3 اشقاء باغتصاب أنثى تمساح فالتهمتهم جميعاً!

وكالات (صدى):

لقي 3 اشقاء من جنوب افريقيا مصرعهم، أثناء محاولتهم اغتصاب أنثى التمساح، لعلاج عجزهم الجنسي، بعد ان اقترح عليهم مشعوذ “طريقة علاج تقليدية”.

وقال والدا الضحايا ان العجز الجنسي لعنة حلت على أسرهم، ومن أجل المساعدة في علاج المرض توجها إلى المشعوذ في منطقتهم، وأعطى المشعوذ الأخوة تميمة اسمها “موفي”. وكان يجب على التميمة حمايتهم من هجمات التماسيح أثناء الجماع مع أنثى التمساح.

وأضاف الوالدان أن التميمة لم تعمل كما يجب، لقد هاجمت التماسيح الأخوة عندما أمسكوا بأنثى التمساح، والتهمتهم.

من جهتها، حذرت سلطات جنوب افريقيا المواطنين من طرق العلاج التقليدية.