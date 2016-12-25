الصحف الرومانية تشيد بتالق التعاون مع جالكا

محمود أحمد (صدى):

سلطت الصحف الرومانية الضوء على تالق نادي التعاون تحت قيادة المدير الفني كونستانتين جالكا واخيرا تحقيق الفوز على الوحدة بثلاثة اهداف مقابل هدف في الجولة 14 من دوري جميل للمحترفين.

وقالت صحيفة “Dolce Sport” الرومانية أن كونستانتين جالكا قاد التعاون للصعود للمركز السابع في جدول الترتيب في أول مباريات الدور الثاني من الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن جالكا حقق حتى الآن نتائج متميزة مع التعاون أثمرت عن تقدم الفريق جدول الترتيب بوصوله للنقطة 18 مبتعداً عن منطقة الخطر.