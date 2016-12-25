رد صادم من إليسا على تمجيد أحلام لنفسها!

فيصل إبراهيم (صدى):

ردت الفنانة إليسا على تصريحات الفنانة أحلام المتعددة والتي تؤكد من خلالهم إنها الفنانة الأكثر شهرة وقوة وأهمية في الوسط الفني، لتقول ملكة الإحساس على إنها لا تعطي لهذا الكلام أهمية كبيرة، خاصة وأن هذه طريقة أحلام في التعبير عن نفسها.

وقالت إليسا تصريحها خلال وجودها في برنامج تلفزيوني بأن كل فنان يصرح بما يعبر عن تربيته وبيئته الخاصة والمحيط به، ولا يمكنها الحكم على أي شخص يقوم بتلقيب نفسه.

واضافت إليسا إنها لا تحب أن تصرح بأنها الفنانة الأكثر شهرة أو أهمية، لأنها ليست الأهم في الوسط الفني ولا حتى الأولى، مشيرة إلى إنها “إليسا” فقط دون أي تصنيف.