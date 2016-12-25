رد صادم من إليسا على تمجيد أحلام لنفسها!

فيصل إبراهيم (صدى):
ردت الفنانة إليسا على تصريحات الفنانة أحلام المتعددة والتي تؤكد من خلالهم إنها الفنانة الأكثر شهرة وقوة وأهمية في الوسط الفني، لتقول ملكة الإحساس على إنها لا تعطي لهذا الكلام أهمية كبيرة، خاصة وأن هذه طريقة أحلام في التعبير عن نفسها.
وقالت إليسا تصريحها خلال وجودها في برنامج تلفزيوني بأن كل فنان يصرح بما يعبر عن تربيته وبيئته الخاصة والمحيط به، ولا يمكنها الحكم على أي شخص يقوم بتلقيب نفسه.
واضافت إليسا إنها لا تحب أن تصرح بأنها الفنانة الأكثر شهرة أو أهمية، لأنها ليست الأهم في الوسط الفني ولا حتى الأولى، مشيرة إلى إنها “إليسا” فقط دون أي تصنيف.
11 تعليق
أحلام و حليمة و مريم أختلفت الاسماء وتشابهت الصفات خفة عقل وسماجة وترزز
عليهن قل صح الله يشفيهــــــن.
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تعلم الرجال والنساء الطبيخ والخياطة وغسيل الملابس في المنزل مباح للجنسين
تعلم الرجال والنساء الطبيخ والخياطة وغسيل الملابس في المنزل مباح للجنسين
ما حكم طبخ الرجال في المنزل والخياطة للرجال في المنزل والغسيل كذلك؟
تعليم الرجال الطبيخ والخياطة وغسيل الملابس في المنزل حلال في الشريعة الاسلامية عند جميع المذاهب الأربعة
تعلم الرجال والنساء الطبيخ والخياطة وغسيل الملابس في المنزل مباح للجنسين
تعلم الرجال والنساء الطبيخ والخياطة وغسيل الملابس في المنزل مباح للجنسين
تعلم الرجال والنساء الطبيخ والخياطة وغسيل الملابس في المنزل مباح للجنسين
ما حكم طبخ الرجال في المنزل والخياطة للرجال في المنزل والغسيل كذلك؟
تعليم الرجال الطبيخ والخياطة وغسيل الملابس في المنزل حلال في الشريعة الاسلامية عند جميع المذاهب الأربعة
الله يعينك يا بليسا احد يتحارش بذي والله أتوقع زوجها من الخوف ماطلقها
😑
استني الرد من احلام
مسكينه أحلاااام .. مابقى أحد ما صار يعرف أن عندها نقص بالثقه بنفسهااا .. هع
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تعلموا من فيروز .. لما اسألوها ليه ما تسوي لقاءات أعلاميه في ( الصحافة أو الأذاعة أوالتلفزيونية )..
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قالت فني يتكلم عني !!
فعلا احلام ومريم وحليمه .عليهن قل صح محتاجت معالج .ومن جاك يمدح بنفسه ويترزز بالكذب فامعروف ان لا ثقه في النفس وقلة عقل وحب ظهور دائما بالمدح للنفس ع غير الحقيقه الي هم عليها .الله يشفيهن .
أوهام بقولون مادح نفسه كذاب ياملكة العبيد ام ركب سود
أوهام سليهه السيرلنكيه وشعبله وسلوى المطيري وعبدالله بالخير عليهم السلام مرفوع عنهم القلم في انتظار يحجز لهم غرف في مستشفى المجانين
اليسا أنتي رقيقة مالك ومال الأفعى أحلام تتحرشين بها هههههههه
أحلام أشتهرت بالرجولة والخشونة وسوء الملافظ والعدائية الناتجة عن شخصية سيكوباتية وتعاني كذلك من الشيزوفرينيا .. تارة تجدها تنتقص فنانة للباسها الضيق وهي تلبس مثل البنطلون الأحلامي الشهير وغيره تارة تتكلم عن الفقراء ومراعاة مشاعرهم وهي لاتتورع عن التباهي بأن شنطتها توازي راتب سنة لممرض سعودي كادح..
تارة تتكلم عن تأثير القرأن الكريم وهي تصدح بصوتها المليان نشاز وخروج عن متتالي عن الجمل اللحنية ..
فنانة وفنانة بينما أتحدى أي واحد يذكر لها 10 أغاني بدون الرجوع لمتصفح جوجل
رحم الله أم كلثوم ووردة الجزائرية وأسمهان زسقى الله صوت نجاة الصغيرة وفيروز
بترد عليهاا وتحوسسهاا حؤؤسس هههههههههه