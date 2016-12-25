حساب رؤية المملكة ينشر رسم توضيحي لمبادرات ترشيد عدة جهات حكومية

نايف السالم (صدى):

كشف الحساب الرسمي لرؤية السعودية 2030 برسم توضيحي، أنه تم إجراء دراسات موسعة لحجم وطبيعة الإنفاق التي قامت بها وزارات الصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية، ومن ثم تم تصميم مبادرات تهدف لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي وتحقيق وفورات.

وأوضح الحساب في الرسم أنه تم توسيع نطاق الدراسة ليشمل 14 جهة حكومية، ومن المتوقع ازدياد المبادرات وارتفاع قيمة الوفورات سنوياً، بحيث تصل إلى 21.4 مليار ريال في 2020، وتوفير تجميعي يُقدّر بـ70 مليار ريال خلال خمسة أعوام.