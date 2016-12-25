دوريات سرية لملاحقة متهوري ضلع وشعار

محمد بن شقيه (صدى):

أطلق مدير مرور منطقة عسير- العقيد عبدالله الحويزي، دوريات المرور السرية الجديدة والمطورة بأحدث التقنيات، ذلك لمتابعة المخالفات المرورية بشكل عام والمخالفات المؤثرة على السلامة العامة بشكل خاص.

وأكد الحويزي – بأنه سيتم متابعة ورصد جميع المواقع المعروفة بتجمعات الشباب وما يصاحبها من سلوكيات خاطئة كممارسة التفحيط والتجمهر والإزعاج سواء داخل الأحياء أو في أطراف المدينة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص مدير الإدارة العامة للمرور لتطوير الأعمال المرورية الميدانية، وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي من هدفها تخفيض الحوادث والمخالفات المرورية ورفع السلامة في الشارع العام.

وأردف – بالقول: سيتم نشر عدد من هذه الدوريات في عقبتي ضلع وشعار لرصد مخالفات التهور والمخالفات التي تؤثر على السلامة العامة للحد منها عبر تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق مرتكبي تلك المخالفات، خصوصاً في أوقات الذروة التي تشهد فيها عقبتا ضلع وشعار كثافة مرورية عالية، منوهاً بما حققه الضبط المروري من إنجاز كبير في الحد من الحوادث المرورية الجسيمة إلى ما نسبته 58 %.

أشار الحويزي إلى أن التوزيع لتلك الدوريات سوف يشمل الطرق السريعة كطريق الملك فهد (أبها – خميس مشيط)، وطريق الملك عبدالله، وبعض الطرق الواقعة في بعض المحافظات التابعة لمنطقة عسير.