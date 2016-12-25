روسيا تفتح تحقيق جنائي بشأن تحطم الطائرة المتجهة لسوريا

موسكو (صدى):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن لجنة التحقيق الروسية العسكرية فتحت قضية جنائية بشأن تحطم الطائرة “تو154-” التابعة لوزارة الدفاع.

وكانت الطائرة التي تقل 83 راكباً وطاقماً مكوناً من ثمانية أفراد، قد أقلعت من سوتشي، الواقعة على البحر الأسود وكانت في طريقها إلى سوريا، ويعتقد أن الطائرة كانت تقل نحو 70 موسيقياً.

وأوضحت مصادر أن السبب الأكثر ترجيحاً للتحطم إما مشكلة في الطائرة أو خطأ من الطيار.