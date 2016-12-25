المواصفات تكشف عن صور لسيارات “السالفج” التي منعت دخولها

فهد العبدالله (صدى):

كشفت الهيئة المواصفات السعودية عن صور عدداً من السيارات “السالفج” التي تم رفضها ومنعها من الاستخدام على الطرق.

وأوضحت أن خطورة هذا النوع من السيارات تكمن في المشكلات غير الظاهرة واحتمال تعرضها للعطل أو الانهيار في أي لحظة، ولا يمكن الوثوق في مستوى السلامة الموجود فيها.

يشار أن كلمة “سالفج” تعني أن السيارة تلقت أضراراً واسعة النطاق؛ بسبب تعرضها لحادث أو سلسلة من الحوادث (اصطدام، تخريب، غرق، حريق)، وسيكلف الإصلاح نحو 75% من قيمتها في السوق.