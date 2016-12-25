سامي يناقش أسباب تراجع نتائج الشباب

سامي يناقش أسباب تراجع نتائج الشباب
الرياض (صدى):

تحدث سامي الجابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع لاعبي فريقه، حول أسباب النتائج السلبية في الجولات الست الماضية من دوري جميل للمحترفين.

وطالب الجابر لاعبيه، ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، والتركيز والعودة لطريق الانتصارات من مواجهة الباطن المقبلة، لكسر حاجز التعادلات الأخيرة التي حصلت في الجولات الماضية من الدوري السعودي.

يُذكر أن الشباب يحتل حالياً المركز الخامس برصيد 22 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن متصدر الدوري الهلال.




2 تعليقان


  1. ليثاوي [ عدد التعليقات: 7 ] 25/12/2016 في
    رد
    1

    ياليت يا استاذي الغالي سامي ان ترحل عاجلا عن نادي الشباب وارجو ان تتقبل وجهة نظري بصدر رحب لان الشباب اغلا عندي من كل شيء

  2. ليثاوي [ عدد التعليقات: 7 ] 25/12/2016 في
    رد
    2

    ياليت يا استاذي الغالي سامي ان ترحل عاجلا عن نادي الشباب وارجو ان تتقبل وجهة نظري بصدر رحب لان الشباب اغلا عندي من كل شيء


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