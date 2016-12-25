سامي يناقش أسباب تراجع نتائج الشباب

الرياض (صدى):

تحدث سامي الجابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع لاعبي فريقه، حول أسباب النتائج السلبية في الجولات الست الماضية من دوري جميل للمحترفين.

وطالب الجابر لاعبيه، ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، والتركيز والعودة لطريق الانتصارات من مواجهة الباطن المقبلة، لكسر حاجز التعادلات الأخيرة التي حصلت في الجولات الماضية من الدوري السعودي.

يُذكر أن الشباب يحتل حالياً المركز الخامس برصيد 22 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن متصدر الدوري الهلال.