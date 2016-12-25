إماراتي .. انقذوا عميدكم !!

الرياض (صدى):

أعرب الاعلامي الإماراتي الشهير حسن الجسمي عن غضبه بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصم 3 نقاط من رصيد العميد النقاطي في جدول ترتيب دوري جميل هذا الموسم مما تسبب في فقدانه للصدارة.

وأعرب الجسمي عن قلقه الشديد من تحويل الاتحاد إلى بارما الفريق الايطالي الذي تحول من أبرز أندية ايطاليا الى ناديه يهبط إلى دوري الدرجة الثالثة بسبب أزمات مالية لا تتوقف.

وكتب محلل قنوات دبي سبورت الرياضية :” ابعادك من اسيا وانت احد ابطالها خصم نقاطك وانت متصدر!مستقبل غامض !”.

وتابع :” ابتعدوا عن رمي كرة النار واصابع اللوم على الاخرين ..انقذوا عميدكم”.

وأضاف :” كل ما اتمناه ان لا يكون نادي الاتحاد.. بارما الجديد!!”.