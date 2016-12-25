إدارة العميد .. نعمل على استعادة النقاط المحسومة

الرياض (صدى):

أكدت إدارة نادي الاتحاد اليوم الأحد أنها تعمل على استعادة النقاط الثلاث التي تم حسمها منه بكافة السبل القانونية.

وقالت الإدارة في بيان لها أنها تلقت بكل أسف قرار التنفيذ الصادر عن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي بحسم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في مسابقة دوري جميل، استجابة لطلب لجنة الانضباط بالفيفا وفقا لتداعيات قضية اللاعب “مانسو”.

وأشارت الإدارة بأنها منذ تلقيها طلب حسم النقاط وهي لم تدخر جهداً لتصحيح الوضع وإزالة الأسباب التي كانت وراء هذا الإجراء، وقامت بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية بالموضوع، مفيدة أن هذه الجهود قد ساهمت في الوصول إلى اتفاق مع الممثل القانوني لـ(مانسو) بطلب تعليق الحسم للوصول إلى تسوية للاشكاليات التي كانت وراء تداعيات هذه القضية، مضيفة أنها تلقت صورة من خطاب الممثل القانوني للاعب والموجه إلى لجنة الانضباط بالفيفا.