إدارة العميد .. نعمل على استعادة النقاط المحسومة

أكدت إدارة نادي الاتحاد اليوم الأحد أنها تعمل على استعادة النقاط الثلاث التي تم حسمها منه بكافة السبل القانونية.
وقالت الإدارة في بيان لها أنها تلقت بكل أسف قرار التنفيذ الصادر عن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي بحسم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في مسابقة دوري جميل، استجابة لطلب لجنة الانضباط بالفيفا وفقا لتداعيات قضية اللاعب “مانسو”.
وأشارت الإدارة بأنها منذ تلقيها طلب حسم النقاط وهي لم تدخر جهداً لتصحيح الوضع وإزالة الأسباب التي كانت وراء هذا الإجراء، وقامت بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية بالموضوع، مفيدة أن هذه الجهود قد ساهمت في الوصول إلى اتفاق مع الممثل القانوني لـ(مانسو) بطلب تعليق الحسم للوصول إلى تسوية للاشكاليات التي كانت وراء تداعيات هذه القضية، مضيفة أنها تلقت صورة من خطاب الممثل القانوني للاعب والموجه إلى لجنة الانضباط بالفيفا.
سددو الديون الى عليكم قبل لا تدحدرون لدرجه الأولى .. !
كاس أسياء وكرشوكم منها .. والنقاط سحبوها منكم .. !
وكل هذا بسبب ( أتحاد الفيفاء ) ما عنده يمه أرحميني !
المهم لا تدعي المظلوميه .. الهلال وأصحاب البشوت .. مالهم دخل في نظام الفيفاء والمشجع الاتحادي ما قدر على الفيفاء وصرفها قال أصحاب البشوت والزعيم هو الى مكلمين الفيفاء ونزلونا من كاس أسياء وسحبو من النقاط الثلاثه ! شكاويكم فاحت عند الفيفاء ديون وسحب على اللاعبين الاجانب بمستحقاتهم وجمهوركم راعي مشاكل .. نظام يآ أخرب يا أفوز ..
مع تحياتي
تياقو نيفيز هع