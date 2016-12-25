حرس الحدود يحبط تهريب 342 كيلو حشيش ويضبط 7 أشخاص في جازان

حسن الجعفري (صدى):
تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، من إحباط تهريب 342 كيلو من الحشيش، من خلال محاولات عدة من قبل المهربين، فيما جرى ضبط 7 أشخاص من الجنسية الإثيوبية.
تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، من إحباط تهريب 342 كيلو من الحشيش، من خلال محاولات عدة من قبل المهربين، فيما جرى ضبط 7 أشخاص من الجنسية الإثيوبية.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، بأن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان تمكنوا بتوفيق الله خلال الفترة من 18-24/ 3/ 1438ه من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.
وأضاف: “تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان، وقد تم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة مما نتج عنه القبض على 7 أشخاص من الجنسية الإثيوبية”.
2 تعليقان
أبطال على الحد يدافعون عن وطنهم ضد العدو الخائين الحوثي وزمرته من جهه وعبدالله صالح وكلابه من جهه أخرى ..وهذولي الأفارقه شر مستديم وخطر على بلادنا المفروض على حكومتنا أعطاء الأوامر لجنودنا الأبطال بتصفيتهم في أماكنهم وتسليم الكميات للجهات المختصه وسرعة الكميات بآشراف جهه مختصه من وزارة الداخليه .. الحشيش أصبح أفة المجتمع السعودي وسبب بتدهور حياة متعاطيه جلبة الهموم والغموم للمدمنين ومعانة اسرهم وأطفالهم .. المدمن بحاجه ألى يعتبر من الناحيه الطبيه أنسان مريض ويحتاج ألى
نصح ثم علاجه .. أما فصله من عمله أو سجنه بسبب هذه المواد الخطره فيها نوعن من التضرر لأسرته يجب معاملته في حالة القبض عليه بسرعة علاجه ونصحه وأعاده الثقه في نفسه وفي مجتمعه وتكثيف وسرعة أدماجه وأختلطه بالأجتماعات كي ينجح في أعادة الثقه والأمل في مجتمعه لان مادة الحشيش تسبب عزله وانطوائيه ورهاب أجتماعي قوي .. ( النصح و العلاج وأعادة ثقته في نفسه وكثرة الاجتماعات ) نسبة المتعافين جيده جداً
أما المروج أو الموزع أو المستقبل : أذا قبض عليه يعتبر مفسد فالارض تتم محاكمته وسرعة اصدار القصاص بحقه .. ومصادرة امواله وأعطاها للجمعيات الخيريه .. بسبب ما تسبب من تدمير للأسر و تسبب في سقوط ضحايا صغار بالسن أعمارهم لا تتجاوز 15 عام بسبب هذه المواد الخبيثه
تحياتي
وطني حتى النخاع
وكذالك مادة ( الكبتاجون ) المورده من حزب الشيطان لها قوه تدميره بالعقل من يستقبلها ويوزعها يحكم بكتاب الله وسنته ومن يروجها يحكم بأحكام صارمه جدا ومن يتعاطها ويقبض عليه .. قلتها في التغريده السابقه يناصح ويعالج وأرجاع الثقه فالنفس والمجتمع ويوخذ عليه التعهدات اللازمه .. بعدم الرجوع أليها .. قابلت كثر من من أودعو السجون بسبب نصف حبه أو قطعة حشيشه خرجو موزعين لها ومتعاطين بنفس الوقت ! لو أخذو بعين الأعتبار وأحتضانهم أيدي رحيمه لكانت النتيجه عكسيه وأتعضو واعتبروا ..
تحياتي
وطني حتى النخاع