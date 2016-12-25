حرس الحدود يحبط تهريب 342 كيلو حشيش ويضبط 7 أشخاص في جازان

حسن الجعفري (صدى):

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، من إحباط تهريب 342 كيلو من الحشيش، من خلال محاولات عدة من قبل المهربين، فيما جرى ضبط 7 أشخاص من الجنسية الإثيوبية.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، بأن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان تمكنوا بتوفيق الله خلال الفترة من 18-24/ 3/ 1438ه‍ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف: “تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان، وقد تم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة مما نتج عنه القبض على 7 أشخاص من الجنسية الإثيوبية”.